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Сюжет: Радиочастотный скандал

Продажа радиочастот. Двоих обвиняемых приговорили к штрафу

Двоих обвиняемых по делу о продаже радиочастот признали виновными в коррупции. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

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Уточняется, что экс-директора Государственного агентства связи Наталью Черногубову и замглавы Госагентства информационных технологий и связи Максата Джылышбаева приговорили к штрафам в размере 260 тысяч сомов.

Ранее они подписали соглашение о сотрудничестве со следствием.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТиС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188485/
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