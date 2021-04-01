Продажа радиочастот. Двоих обвиняемых приговорили к штрафу

Двоих обвиняемых по делу о продаже радиочастот признали виновными в коррупции. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Читайте по теме Продажа радиочастот. Новые задержания и домашние аресты

Уточняется, что экс-директора Государственного агентства связи Наталью Черногубову и замглавы Госагентства информационных технологий и связи Максата Джылышбаева приговорили к штрафам в размере 260 тысяч сомов.

Ранее они подписали соглашение о сотрудничестве со следствием.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТиС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства.