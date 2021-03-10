Продажа радиочастот. Экс-завотделом правительства отпустили под домашний арест

Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения заведующему отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Азамату Араеву. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Азамата Араева отпустили под домашний арест.

Известно, что суд изменил меру пресечения и генеральному директору ОсОО «Скай Мобайл» Евгению Кражану.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства. Наталью Черногубову и еще нескольких фигурантов дела отпустили под домашний арест. Завотделом обороны Азамата Араева задержали в декабре 2020-го. В феврале стало известно о задержании экс-директора Госагентства связи и гендиректора ОсОО «Скай Мобайл» Евгения Кражана.