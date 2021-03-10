11:17
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Радиочастотный скандал

Продажа радиочастот. Экс-завотделом правительства отпустили под домашний арест

Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения заведующему отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Азамату Араеву. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что Азамата Араева отпустили под домашний арест.

Известно, что суд изменил меру пресечения и генеральному директору ОсОО «Скай Мобайл» Евгению Кражану.

Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства. Наталью Черногубову и еще нескольких фигурантов дела отпустили под домашний арест. Завотделом обороны Азамата Араева задержали в декабре 2020-го. В феврале стало известно о задержании экс-директора Госагентства связи и гендиректора ОсОО «Скай Мобайл» Евгения Кражана.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185885/
просмотров: 948
Версия для печати
Материалы по теме
Подрядчик ремонта дороги Эпкин — Башкууганды отстранен из-за коррупции
Депутат Жогорку Кенеша Алиярбек Абжалиев подозревается в незаконном обогащении
Продажа радиочастот. Экс-руководитель аппарата кабмина отпущен из СИЗО
Глава ГКНБ обвинил адвоката Кубанычбека Жумалиева в искажении информации
В МВД ответили на обвинения адвокатов Эмира Чукуева
Митинг за Райымбека Матраимова. Депутат предлагает организовать антимитинг
Многочисленные нарушения и коррупцию выявили на ТЭЦ города Ош
Дело таможенников. Почти всех обвиняемых суд отпустил под домашний арест
Самый удачливый коррупционер. Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом
Скандал с радиочастотами. Выявлена очередная коррупционная схема
Популярные новости
Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на&nbsp;свадьбу Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на свадьбу
Достоин&nbsp;ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос Достоин ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос
Скандал в&nbsp;Оперном: местные артисты отказались выступать с&nbsp;российскими звездами Скандал в Оперном: местные артисты отказались выступать с российскими звездами
Скандал в&nbsp;Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
Бизнес
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новых офисах MegaCom Акция! VIP-номера бесплатно — в новых офисах MegaCom
В&nbsp;Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ &laquo;Медиа-Лига&nbsp;&mdash; 2021&raquo; В Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ «Медиа-Лига — 2021»
В&nbsp;Джалал-Абадской области открылся новый магазин &laquo;Globus-Базар-Коргон&raquo; В Джалал-Абадской области открылся новый магазин «Globus-Базар-Коргон»
Весенний драйв стартовал! Участвуй в&nbsp;розыгрыше трех авто и&nbsp;200&nbsp;смартфонов! Весенний драйв стартовал! Участвуй в розыгрыше трех авто и 200 смартфонов!
10 марта, среда
11:13
Зеленые зоны вдоль рек. В Бишкеке разработан проект о комфортных набережных Зеленые зоны вдоль рек. В Бишкеке разработан проект о к...
11:04
Спикер не смог ответить на замечание о голосовании за отсутствующих депутатов
11:02
Референдум. Кампания может обойтись в 200-300 миллионов сомов
10:50
Законопроект о референдуме внесли в повестку с нарушением регламента ЖК
10:49
Не пугайтесь. МЧС проверит систему оповещения запуском звуковых сирен