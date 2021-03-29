13:38
USD 84.80
EUR 99.97
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. ГКНБ проверяет факты нарушений: больше всего жалоб на «Эмгек»

Координационная группа оперативного реагирования Бишкекской ТИК продолжает рассматривать жалобы от горожан по нарушениям партиями правил агитации.

По некоторым фактам материалы переданы для проверки в МВД и Генпрокуратуру. В ЕРПП зарегистрировано 11 дел по фактам подкупа и злоупотребления должностным положением, из них семь по Бишкеку:

  • в отношении кандидатов в депутаты БГК от политической партии «Ата Журт Кыргызстан» (статья 192 УК КР «Подкуп голосов избирателей»);
  • в отношении агитатора политической партии «Ак-Бата» (статья 193 УК КР «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании»);
  • в отношении чиновника мэрии Бишкека по Ленинскому району (статья 205, 320 УК КР «Присвоение или растрата вверенного имущества», «Злоупотребление должностным положением») в интересах партии «Эмгек»;
  • в отношении члена политической партии «Эмгек» (статья 192 УК КР «Подкуп голосов избирателей»);
  • в отношении одного из начальников МТУ по Октябрьскому району в интересах партии «Эмгек» (статья 320 УК КР «Злоупотребление должностным положением»).

ГУВД Бишкека проводит следствие по факту участия в агитации учителей средней школы № 93 в пользу партии «Эмгек» и факту установления мусоросборников в жилом массиве «Арча-Бешик» кандидатом в депутаты БГК от этой же партии. Факт рассматривается как подкуп избирателей.

Началась проверка по факту размещения в Instagram аудиозаписи, как неизвестная женщина дает указания о том, что для регистрации по форме № 1 можно направлять людей в участковые избирательные комиссии для включения их в списки избирателей.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187953/
просмотров: 434
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. Больше всех на агитацию потратила партия Мелиса Мырзакматова
Местные выборы. Партия «Эмгек» сняла растяжку с избирательного участка в Токмаке
В Токмаке на здании, где расположена УИК, появилась растяжка «Эмгека»
Местные выборы. В Бишкеке больше всех потратились «Социал-демократы»
Референдум. Заявление о досрочном голосовании нужно подать до 8 апреля
Местные выборы. МВД проверяет 48 сообщений о нарушениях во время агитации
Местные выборы. В ЦИК распределили эфирное время между кандидатами
Выборы-2021. ОТРК не дает эфирное время для дебатов только кандидатам в БГК
Выборы в БГК. Певица Анжелика получила предупреждение за нарушение агитации
Выборы в БГК. С розыгрышем квартиры с участием певицы Анжелики разберется МВД
Популярные новости
Чык эшикке. Камчыбек Ташиев нагрубил журналистам Чык эшикке. Камчыбек Ташиев нагрубил журналистам
Таджикистан не&nbsp;считает Ворух, расположенный в&nbsp;Баткенской области, анклавом Таджикистан не считает Ворух, расположенный в Баткенской области, анклавом
Садыр Жапаров напомнил своим чиновникам, почему трижды сменилась власть в&nbsp;стране Садыр Жапаров напомнил своим чиновникам, почему трижды сменилась власть в стране
Жылдызкан Джолдошева заявляет, что ее&nbsp;сына уволили после критики Садыра Жапарова Жылдызкан Джолдошева заявляет, что ее сына уволили после критики Садыра Жапарова
Бизнес
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
При покупке одного из&nbsp;флагманов Honor фитнес-трекер в&nbsp;подарок! При покупке одного из флагманов Honor фитнес-трекер в подарок!
29 марта, понедельник
13:37
В Бишкеке обсудили проблемы заемщиков банков и финансово-кредитных организаций В Бишкеке обсудили проблемы заемщиков банков и финансов...
13:26
За неделю в Бишкеке выявили 7 тысяч 93 нарушения ПДД
13:02
Бишкекчане поддерживают партию «Ак Бата»!
13:00
Местные выборы. ГКНБ проверяет факты нарушений: больше всего жалоб на «Эмгек»
12:58
Бюджетные средства кандидату в депутаты выделил чиновник Бишкека. Он задержан