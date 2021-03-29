Местные выборы. ГКНБ проверяет факты нарушений: больше всего жалоб на «Эмгек»

Координационная группа оперативного реагирования Бишкекской ТИК продолжает рассматривать жалобы от горожан по нарушениям партиями правил агитации.

По некоторым фактам материалы переданы для проверки в МВД и Генпрокуратуру. В ЕРПП зарегистрировано 11 дел по фактам подкупа и злоупотребления должностным положением, из них семь по Бишкеку:

в отношении кандидатов в депутаты БГК от политической партии «Ата Журт Кыргызстан» (статья 192 УК КР «Подкуп голосов избирателей»);

в отношении агитатора политической партии «Ак-Бата» (статья 193 УК КР «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании»);

в отношении чиновника мэрии Бишкека по Ленинскому району (статья 205, 320 УК КР «Присвоение или растрата вверенного имущества», «Злоупотребление должностным положением») в интересах партии «Эмгек»;

в отношении члена политической партии «Эмгек» (статья 192 УК КР «Подкуп голосов избирателей»);

в отношении одного из начальников МТУ по Октябрьскому району в интересах партии «Эмгек» (статья 320 УК КР «Злоупотребление должностным положением»).

ГУВД Бишкека проводит следствие по факту участия в агитации учителей средней школы № 93 в пользу партии «Эмгек» и факту установления мусоросборников в жилом массиве «Арча-Бешик» кандидатом в депутаты БГК от этой же партии. Факт рассматривается как подкуп избирателей.

Началась проверка по факту размещения в Instagram аудиозаписи, как неизвестная женщина дает указания о том, что для регистрации по форме № 1 можно направлять людей в участковые избирательные комиссии для включения их в списки избирателей.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.