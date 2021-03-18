Массовое заражение туберкулезом в СВО. Возбуждено уголовное дело

15 солдат войсковой части Сил воздушной обороны заражены туберкулезом. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекской городской противотуберкулезной больнице.

Уточняется, что за несколько дней в медучреждение поступило трое пациентов. У всех военнослужащих закрытая форма туберкулеза.

Первый заместитель министра обороны Нурлан Кирешеев 24.kg сообщил, что в настоящий момент Военная прокуратура ведет расследование. По его словам, никто из командования СВО не наказан в дисциплинарном порядке.

Один родитель хотел, чтобы сын отслужил в армии, несмотря на то что у молодого человека была открытая форма туберкулеза. Была подтасовка призывных документов, в частности флюорографии грудной клетки. Нурлан Кирешеев

«Сейчас ведется разбирательство со стороны Военной прокуратуры. Уголовное дело возбуждено, каждому должностному лицу будет дана правовая оценка. Когда началось углубленное медосвидетельствование, документы вновь поменяли, но призывник уже пробыл две недели на курсах молодого пополнения. Вся бригада была обследована», — сказал Нурлан Кирешеев.

Чиновник не смог ответить на вопрос, что делало Минобороны три месяца для того, чтобы предотвратить эпидемию.

Из собственных источников редакции стало известно, 14 заразившихся служат в зенитно-ракетной бригаде, еще один — в другой части. Военная прокуратура Бишкекского гарнизона ведет расследование по статье «Халатность» УК КР.

Напомним, в феврале стало известно, что семь солдат зенитно-ракетной бригады Сил воздушной обороны заразились туберкулезом. Позже их количество выросло до 11 человек. Известно, что первые заразившиеся поступили в Бишкекскую противотуберкулезную больницу в январе.