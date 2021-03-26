Скандал в Федерации профсоюзов. Руководителя подозревают в рейдерском захвате

В отношении Мирбека Асанакунова идет досудебное производство по факту рейдерского захвата здания Федерации профсоюзов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Читайте по теме Скандал в Федерации профсоюзов. Нового главу не пускают на рабочее место

По ее данным, определением Первомайского районного суда столицы Мирбеку Асанакунову запрещено исполнять обязанности руководителя ФПК, а именно — пользоваться служебными помещениями, служебным транспортом, имуществом Федерации профсоюзов, участвовать с правом голоса в собраниях, заседаниях высшего органа — Совета ФПК, подписывать документы и принимать какие-либо решения, касающиеся кадровых вопросов и финансово-хозяйственной деятельности, получать финансовые средства с кассы и проводить финансовые операции с банковских счетов федерации.

Определение вступило в силу 18 марта 2021 года.

Напомним, скандал в профсоюзах длится уже более года. 5 февраля на заседании совета — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя. Члены федерации не раз заявляли о давлении со стороны Мирбека Асанакунова.

Сагын Бозгунбаев был зарегистрирован в качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции. Однако это назначение приняли не все. Судебные разбирательства на тему, кто же настоящий председатель, продолжаются по сей день.