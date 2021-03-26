09:19
USD 84.80
EUR 100.11
RUB 1.11
Происшествия

Скандал в Федерации профсоюзов. Руководителя подозревают в рейдерском захвате

В отношении Мирбека Асанакунова идет досудебное производство по факту рейдерского захвата здания Федерации профсоюзов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Читайте по теме
Скандал в Федерации профсоюзов. Нового главу не пускают на рабочее место

По ее данным, определением Первомайского районного суда столицы Мирбеку Асанакунову запрещено исполнять обязанности руководителя ФПК, а именно — пользоваться служебными помещениями, служебным транспортом, имуществом Федерации профсоюзов, участвовать с правом голоса в собраниях, заседаниях высшего органа — Совета ФПК, подписывать документы и принимать какие-либо решения, касающиеся кадровых вопросов и финансово-хозяйственной деятельности, получать финансовые средства с кассы и проводить финансовые операции с банковских счетов федерации.

Определение вступило в силу 18 марта 2021 года.

Напомним, скандал в профсоюзах длится уже более года. 5 февраля на заседании совета — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя. Члены федерации не раз заявляли о давлении со стороны Мирбека Асанакунова.

Сагын Бозгунбаев был зарегистрирован в качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции. Однако это назначение приняли не все. Судебные разбирательства на тему, кто же настоящий председатель, продолжаются по сей день.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187656/
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в Федерации профсоюзов. Нового главу не пускают на рабочее место
Сагынбек Бозгумбаев стал председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана
Бывший председатель Федерации профсоюзов заблокировал счет организации в банке
Скандал в Федерации профсоюзов. Канатбек Осмонов заключен под домашний арест
Экс-председатель Федерации профсоюзов обвинил сотрудников в краже бриллиантов
Скандал в Федерации профсоюзов. Назначена и. о. председателя
Скандал в Федерации профсоюзов продолжается. Члены забаррикадировали вход
Скандал в Федерации профсоюзов продолжается. Из бухгалтерии пропали документы
Члены Федерации профсоюзов снова выйдут на митинг
Скандал в Федерации профсоюзов. Протестующие пытаются прорваться в кабинет главы
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке после продолжительной болезни скончалась журналист Чинара Асанова В Бишкеке после продолжительной болезни скончалась журналист Чинара Асанова
На&nbsp;дорогу выехал велосипедист. Подробности ДТП с&nbsp;троллейбусом в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; На дорогу выехал велосипедист. Подробности ДТП с троллейбусом в «Ак-Орго»
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков
Экс-главу ОАО &laquo;Северэлектро&raquo; подозревают в&nbsp;незаконном обогащении Экс-главу ОАО «Северэлектро» подозревают в незаконном обогащении
Бизнес
Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ&nbsp;&mdash; приложение &laquo;О!Касса&raquo; Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ — приложение «О!Касса»
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; открыл офис нового формата в&nbsp;центре Бишкека «‎Бай-Тушум» открыл офис нового формата в центре Бишкека
Рынок &laquo;Дордой&raquo; переходит на&nbsp;цифровую платформу Dordoi TW&nbsp;Scorex Рынок «Дордой» переходит на цифровую платформу Dordoi TW Scorex
Купите в&nbsp;кредит газовый котел и&nbsp;получите грант до&nbsp;20&nbsp;процентов от&nbsp;суммы кредита Купите в кредит газовый котел и получите грант до 20 процентов от суммы кредита
26 марта, пятница
09:12
Скандал в Федерации профсоюзов. Руководителя подозревают в рейдерском захвате Скандал в Федерации профсоюзов. Руководителя подозреваю...
09:10
Контрактника Нацгвардии, который сбежал со службы, задержали через три года
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
08:49
На очередной плохой тротуар в центре Бишкека жалуется горожанин
08:48
В жилом массиве «Ак-Ордо» построят школу
25 марта, четверг
23:46
В Китае запустили «панду-поезд»
23:18
Снежный барс попал в фотоловушку на высоте 3 тысячи метров