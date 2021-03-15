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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Глава госкомитета физкультуры ошской мэрии избил своего подчиненного

Глава госкомитета физкультуры и спорта мэрии Оша Бакдоолот Абакиров избил своего подчиненного. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что потерпевший обратился с заявлением в милицию.

«По предварительным данным, между Абакировым и потерпевшим произошла словесная перепалка, в ходе которой чиновник избил своего подчиненного. Известно, что факт зарегистрирован в ЕРПП, но подозреваемого еще не вызывали на допрос», — сказали редакции.

Отметим, это не первый инцидент в муниципалитете южной столицы. В 2019 году в перестрелке в Кара-Суйском районе Ошской области пострадал боец ММА Тологон Рахманберди уулу. Он выступил с видеообращением, где сообщил, что тогдашний глава госкомитета физкультуры и спорта Кылычбек Саркарбаев угрожал и стрелял в него, ранив в ногу. Позже Рахманберди уулу написал встречное заявление. Чиновника восстановили на работе, а позже задержали за подделку паспорта. После того как Саркарбаев возместил ущерб, его отпустили под домашний арест. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186552/
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