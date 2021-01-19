Чиновник ошской мэрии Кылычбек Саркарбаев возместил ущерб в 1 миллион сомов

Руководитель комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша Кылычбек Саркарбаев возместил ущерб государству в размере 1 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Читайте по теме Кылычбеку Саркарбаеву изменили меру пресечения

Уточняется, что досудебное производство по факту злоупотребления должностным положением в отношении Саркарбаева расследуется до сих пор.

«Установлено, что сотрудники комитета физкультуры и спорта мэрии Оша, злоупотребляя своим должностным положением, незаконно присваивали бюджетные средства, проводя фиктивные спортивные сборы, выезды за пределы области, при этом спортсменам выплачивались единовременные денежные вознаграждения, закупалась спортивная форма. В рамках досудебного производства близкими лицами Кылычбека Саркарбаева добровольно возмещен ущерб в размере 1 миллиона сомов», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, ГКНБ ведет расследование еще одного уголовного дела, где фигурантом является Кылычбек Саркарбаев. Он якобы пользовался поддельным паспортом, чтобы скрыть свою судимость. Его настоящая фамилия — Сулайманов. В ГКНБ считают, что он умышленно с помощью поддельных документов получил новый паспорт, чтобы скрыть судимость и устроиться на работу руководителем комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша.