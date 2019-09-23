Перестрелка в Кара-Суу. Ранение в ягодицу получил боец ММА

В перестрелке в Кара-Суйском районе Ошской области пострадал боец ММА Тологон Рахманберди уулу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Известно, что сообщение о пациенте с огнестрельным ранением поступило в милицию из больницы.

«Пострадавший находится в тяжелом состоянии, его ранило в ягодицу. Тологон Рахманберди уулу ранее работал в ОВД Араванского района. По предварительным данным, второй участник перестрелки — Кылычбек Саркарбаев, тоже является спортсменом. Известно, что милиция переквалифицировала дело со статьи «Хулиганство» на «Нанесение тяжких телесных повереждений», — сообщили редакции.

Кылычбек Саркарбаев возглавляет Ошский комитет по физической культуре и спорту. Он является чемпионом Евразии по вале-тудо. Тологон Рахманберди уулу имеет титут чемпиона Азии по смешанным единоборствам (ММА).