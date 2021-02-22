17:37
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Происшествия

Доведение школьника до самоубийства. Суд оставил приговор охранникам в силе

Коллегия Бишкекского городского суда оставила в силе приговор, вынесенный ранее Свердловским райсудом в отношении трех охранников ГУМ «Чынар». Таким образом, они признаны виновными в доведении до самоубийства школьника Эмира Нурбекова. Об этом 24.kg сообщил отец погибшего мальчика Нурбек Казаков.

«Процесс был тяжелый. Подсудимых защищали четыре адвоката. Я признаю профессионализм судебной коллегии в лице председательствующего судьи Карабекова. Судебная коллегия признала приговор Свердловского суда законным и оставила жалобы адвокатов подсудимых без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, подсудимых теперь этапируют в места лишения свободы для отбывания наказания», — сказал он.

Напомним, в октябре 2019-го 14-летний подросток Эмир Нурбеков покончил с собой, спрыгнув с окна многоэтажного дома. Ребенка и его одноклассников обвинили в краже шоколадки из супермаркета.

По факту доведения до самоубийства милиция возбудила уголовное дело, по результатам которого на скамье подсудимых в мае прошлого года оказались трое сотрудников охраны гипермаркета.

Читайте по теме
Доведение школьника до самоубийства. Появилось видео издевательств над ребенком

В октябре 2020-го Свердловский районный суд вынес решение. Начальника охраны Амана Уметалы уулу и сотрудника службы безопасности Элдияра Осмонбаева признали виновными в доведении до самоубийства и превышении должностных полномочий, приговорив первого к пяти годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч сомов, а второго — к шести годам и штрафу. Оба были взяты под стражу. Третьего охранника Ису Таштанбека суд оправдал по статье «Доведение до самоубийства», но признал виновным в превышении полномочий, оштрафовав на 30 тысяч сомов. Суд также полностью реабилитировал Эмира Нурбекова, признав, что тот не совершал кражу.

Не согласные с приговором подсудимые обжаловали его во второй инстанции. Дело рассматривалось в Бишкекском городском суде. 25 декабря родственники подсудимых устроили митинг у здания суда, требуя их освобождения. В ответ отец ребенка был вынужден обнародовать видеозапись издевательств охранников над детьми.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184307/
просмотров: 356
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке у здания суда вновь митингуют сторонники Райымбека Матраимова
МВД и Минфин не хотят выплачивать компенсацию жертве пыток. Начался суд
Бакиру Таирову изменили меру пресечения. Ранее он выплатил ущерб
Шесть лет реабилитации. Как живет Ибрагим, которого родные сделали инвалидом
Акин Токталиев передумал подавать в суд на президента Садыра Жапарова
Акин Токталиев намерен подать в суд на президента Садыра Жапарова
Уголовное преследование экс-мэра Бишкека. О пророчестве Ташполота Тюлеева
Бишкекский горсуд оставил Мухаммедкалыя Абылгазиева под стражей
Суд по делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров
Омбудсмен просит отпустить экс-муфтия Максата Токтомушева под домашний арест
Популярные новости
Райымбека Матраимова вновь вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Райымбека Матраимова вновь вызвали на допрос в ГКНБ
ГКНБ Таджикистана задержал пятерых кыргызстанцев ГКНБ Таджикистана задержал пятерых кыргызстанцев
Пять лет тюрьмы дали гражданину Афганистана за&nbsp;комментарий на&nbsp;Facebook Пять лет тюрьмы дали гражданину Афганистана за комментарий на Facebook
Задержан боевик, планировавший совершить теракты в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Канте Задержан боевик, планировавший совершить теракты в Бишкеке и Канте
Бизнес
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Второй телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона INOI 5 2021 Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş
22 февраля, понедельник
17:30
Бизнесмен предложил построить в Таласской области нефтеперерабатывающий завод Бизнесмен предложил построить в Таласской области нефте...
17:27
Бардак. Никакой реакции мэрии Бишкека на несанкционированные аттракционы нет
17:09
Экспертиза не подтвердила изнасилование девочки с инвалидностью в Бишкеке
17:03
Доведение школьника до самоубийства. Суд оставил приговор охранникам в силе
16:34
Запугала стариков. Татьяна Синюк препятствует закрытию «Луча солнца»