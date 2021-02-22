Доведение школьника до самоубийства. Суд оставил приговор охранникам в силе

Коллегия Бишкекского городского суда оставила в силе приговор, вынесенный ранее Свердловским райсудом в отношении трех охранников ГУМ «Чынар». Таким образом, они признаны виновными в доведении до самоубийства школьника Эмира Нурбекова. Об этом 24.kg сообщил отец погибшего мальчика Нурбек Казаков.

«Процесс был тяжелый. Подсудимых защищали четыре адвоката. Я признаю профессионализм судебной коллегии в лице председательствующего судьи Карабекова. Судебная коллегия признала приговор Свердловского суда законным и оставила жалобы адвокатов подсудимых без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, подсудимых теперь этапируют в места лишения свободы для отбывания наказания», — сказал он.

Напомним, в октябре 2019-го 14-летний подросток Эмир Нурбеков покончил с собой, спрыгнув с окна многоэтажного дома. Ребенка и его одноклассников обвинили в краже шоколадки из супермаркета.

По факту доведения до самоубийства милиция возбудила уголовное дело, по результатам которого на скамье подсудимых в мае прошлого года оказались трое сотрудников охраны гипермаркета.

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В октябре 2020-го Свердловский районный суд вынес решение. Начальника охраны Амана Уметалы уулу и сотрудника службы безопасности Элдияра Осмонбаева признали виновными в доведении до самоубийства и превышении должностных полномочий, приговорив первого к пяти годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч сомов, а второго — к шести годам и штрафу. Оба были взяты под стражу. Третьего охранника Ису Таштанбека суд оправдал по статье «Доведение до самоубийства», но признал виновным в превышении полномочий, оштрафовав на 30 тысяч сомов. Суд также полностью реабилитировал Эмира Нурбекова, признав, что тот не совершал кражу.

Не согласные с приговором подсудимые обжаловали его во второй инстанции. Дело рассматривалось в Бишкекском городском суде. 25 декабря родственники подсудимых устроили митинг у здания суда, требуя их освобождения. В ответ отец ребенка был вынужден обнародовать видеозапись издевательств охранников над детьми.