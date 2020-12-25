Суицид школьника. Родственники осужденных охранников супермаркета митингуют

В Бишкеке возле здания городского суда митингуют родственники двух охранников супермаркета «Алма», которых приговорили к тюрьме. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бактыбек Жумашев.

Фото Бактыбека Жумашева. В Бишкеке возле здания городского суда митингуют родственники двоих охранников супермаркета «Алма»

Отметим, 14 октября 2019 года 14-летний подросток разбился, спрыгнув из окна многоэтажного дома . До этого мальчик вместе со своими друзьями пошел в супермаркет и украл шоколадку. Сотрудники охраны магазина их поймали, взяли контактные данные родителей и отпустили.

По словам юриста, охранников осудили необоснованно и бездоказательно. Одному из них дали шесть лет тюрьмы, другому — пять.

«Суд посчитал доказанным, что они довели ребенка до самоубийства, которого те поймали с мелким товаром. Но доказательств, что сотрудники службы безопасности маркета довели подростка до самоубийства, нет», — рассказал Бактыбек Жумашев.

Митингующие требуют справедливого решения суда и пересмотра дела.