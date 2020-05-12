В Бишкеке начался суд по делу о гибели мальчика, обвиненного в краже шоколадки

В Свердловском районном суде Бишкека началось судебное заседание по делу о гибели мальчика, обвиненного в краже шоколадки в супермаркете. Об этом 24.kg сообщил отец ребенка Нурбек Казаков.

По его словам, на скамье подсудимых трое охранников магазина.

«Суд успел установить только личности обвиняемых. Адвокат обвиняемых заявил ходатайство об отложении процесса, поскольку он и его подзащитные не получили копию обвинительного заключения. Однако в документах есть их подписи об ознакомлении. Последним избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Им предъявлено обвинение по статьям «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего» УК КР и «Превышение полномочий служащих частных охранных агентств» Кодекса о нарушениях», — рассказал Нурбек Казаков.

Напомним, что в октябре 2019 года 14-летний подросток покончил с собой, спрыгнув с окна многоэтажного дома. Ребенка обвинили в краже шоколадки из супермаркета. Отец погибшего обратился с заявлением в прокуратуру.