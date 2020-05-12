22:15
USD 77.51
EUR 83.87
RUB 1.06
Общество

В Бишкеке начался суд по делу о гибели мальчика, обвиненного в краже шоколадки

В Свердловском районном суде Бишкека началось судебное заседание по делу о гибели мальчика, обвиненного в краже шоколадки в супермаркете. Об этом 24.kg сообщил отец ребенка Нурбек Казаков.

Читайте по теме
Отец мальчика, покончившего с собой из-за шоколадки, обратился в прокуратуру

По его словам, на скамье подсудимых трое охранников магазина.

«Суд успел установить только личности обвиняемых. Адвокат обвиняемых заявил ходатайство об отложении процесса, поскольку он и его подзащитные не получили копию обвинительного заключения. Однако в документах есть их подписи об ознакомлении. Последним избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Им предъявлено обвинение по статьям «Доведение до самоубийства несовершеннолетнего» УК КР и «Превышение полномочий служащих частных охранных агентств» Кодекса о нарушениях», — рассказал Нурбек Казаков.

Напомним, что в октябре 2019 года 14-летний подросток покончил с собой, спрыгнув с окна многоэтажного дома. Ребенка обвинили в краже шоколадки из супермаркета. Отец погибшего обратился с заявлением в прокуратуру.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152619/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Суициды школьников в Иссык-Ате. Стали известны подробности
Как понять, что у ребенка стресс. Рекомендации врачей
В Иссык-Атинском районе в один день повесились два школьника
На Иссык-Куле за неделю повесились пять школьников
Трагедия в бишкекской школе № 16: в туалете повесился ученик
Пятиклассник повесился в Чуйском районе
Отец мальчика, покончившего с собой из-за шоколадки, обратился в прокуратуру
В Аксы подросток повесился из-за телефона, через два дня погибла его подруга
В Бишкеке подросток покончил с собой из-за украденной шоколадки
Работу по безопасности детей во время каникул усилят в Кыргызстане
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Запустят&nbsp;ли завтра в&nbsp;Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба Запустят ли завтра в Бишкеке общественный транспорт? Ответ штаба
За&nbsp;что и&nbsp;сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина За что и сколько придется заплатить жителям Бишкека при нарушении карантина
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 71&nbsp;новый случай коронавируса (обновлено) В Кыргызстане зарегистрировали 71 новый случай коронавируса (обновлено)
Бизнес
Марс Сариев: Мы&nbsp;на&nbsp;пороге превращения&nbsp;КР в&nbsp;страну полевых командиров Марс Сариев: Мы на пороге превращения КР в страну полевых командиров
Сотрудники &laquo;Керемет Банка&raquo; весь период карантина помогали нуждающимся Сотрудники «Керемет Банка» весь период карантина помогали нуждающимся
Dos Credobank поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Победы Dos Credobank поздравил ветеранов с Днем Победы
Beeline поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;75-летием Победы! Beeline поздравляет кыргызстанцев с 75-летием Победы!
12 мая, вторник
22:00
В Бишкеке начался суд по делу о гибели мальчика, обвиненного в краже шоколадки В Бишкеке начался суд по делу о гибели мальчика, обвине...
21:52
Положенную силовикам компенсацию все-таки выплатят
21:41
Мораторий на проверки предпринимателей в Кыргызстане хотят продлить
21:20
В селе Кенбулун просят открыть улицу, которую засыпали землей
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 мая: без осадков