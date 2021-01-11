Доведение школьника до самоубийства. Появилось видео издевательств над ребенком

Отец 14-летнего школьника Эмира Нурбекова, в октябре 2019 года покончившего с собой после допроса и издевательств со стороны охранников ГУМ «Чынар», решился опубликовать видео, в день трагедии заснятое камерами видеонаблюдения, установленными в помещении службы охраны гипермаркета. Нурбек Казаков предоставил 24.kg эту запись. Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.

«Для меня решение опубликовать это видео далось непросто. Тяжело смотреть, как издеваются над твоим ребенком. Но дело в том, что сегодня виноватые в смерти сына люди всеми силами пытаются избежать наказания. Нанятый ими адвокат вводит общество в заблуждение, тиражируя в СМИ ничем не подтвержденную информацию, очерняет работу, которую провело следствие, прокуратура и суд первой инстанции. Он строит необоснованные предположения, фактически оскорбляя память о моем погибшем сыне. Родственники подсудимых выходят на митинги, оказывая давление на суд», — сказал Нурбек Казаков.

Я хочу, чтобы они увидели, как их сыновья и мужья обходились с детьми, как они издевались над ними и как их унижали. Быть может, после этого они задумаются и хоть что-то поймут. Нурбек Казаков

Он также отметил, что предоставленные видеокадры — это лишь малая часть из почти двухчасовой записи. Именно столько в помещении охраны детей удерживали не имевшие на это право сотрудники безопасности магазина.

По факту доведения до самоубийства милицией было возбуждено уголовное дело, по результатам которого на скамье подсудимых в мае прошлого года оказались трое сотрудников охраны гипермаркета.

Напомним, в октябре 2019 года 14-летний подросток Эмир Нурбеков покончил с собой, спрыгнув с окна многоэтажного дома. Ребенка и его одноклассников обвинили в краже шоколадки из супермаркета.

В октябре прошлого года Свердловский районный суд вынес решение. Начальника охраны, 30-летнего Амана Уметалы уулу и 45-летнего сотрудника службы безопасности Элдияра Осмонбаева признали виновными в доведении до самоубийства и превышении должностных полномочий, приговорив первого к пяти годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч сомов, а второго к шести годам и штрафу. Оба были взяты под стражу. Третьего охранника — 19-летнего Ису Таштанбека суд оправдал по статье доведение до самоубийства, но признал виновным в превышении полномочий, оштрафовав на 30 тысяч сомов.

Суд также полностью реабилитировал Эмира, признав, что тот не совершал кражи.

Несогласные с приговором подсудимые обжаловали его во второй инстанции. Сейчас дело рассматривается в Бишкекском городском суде. 25 декабря родственники подсудимых устроили митинг у здания суда, требуя их освобождения.