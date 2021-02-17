11:04
USD 84.38
EUR 102.56
RUB 1.15
Происшествия

Дженго обвиняют в отмывании преступных доходов. Какое имущество у него нашли

ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении задержанного ранее криминального авторитета Кадырбека Досонова, известного по прозвищу Дженго. Член ОПГ обвиняется в отмывании преступных доходов. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что неоднократно судимый Досонов ранее никогда и нигде не работавший и не занимающийся предпринимательской деятельностью, имеет в собственности большое количество движимого (19 автомобилей разного класса) и недвижимого имущества (15 жилых и нежилых помещений, 35 земельных участков), оформленное на близких родственников и других аффилированных с ним лиц. Также Досонов имеет ряд крупных денежных вложений в строительных компаниях», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, в ноябре 2020 года ГКНБ объявил в розыск Кадырбека Досонова. По версии следствия, он причастен к совершению тяжкого преступления. Досонов обвинялся в убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева. Милиция задержала его спустя два года, однако в июле 2017-го Дженго по решению Кара-Суйского районного суда отпустили. В январе он вызывался милицией Оша для профилактической беседы.

В начале февраля криминальный авторитет сам явился в органы национальной безопасности в Оше. Он был задержан и этапирован в Бишкек.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183739/
просмотров: 463
Версия для печати
Материалы по теме
Омбудсмен просит суд изменить меру пресечения стороннице Абдиля Сегизбаева
В Чуйской области обнаружен тайник с оружием
Сотрудника СБНОН подозревают в вымогательстве, прокуратура отказала в его аресте
Суд признал обыск в доме адвоката Назгуль Суйунбаевой незаконным
Скандал с радиочастотами. Выявлена очередная коррупционная схема
Дело Абдиля Сегизбаева. Родственники Жылдыз Чодобаевой просят отпустить ее
ГКНБ опроверг информацию об избиении кримавторитета Дженго
Кримавторитета Дженго избили и водворили в СИЗО ГКНБ
Кримавторитету Дженго стало плохо в суде. Ему вызвали скорую помощь
Задержан директор департамента жилищно-гражданского строительства
Популярные новости
Суд по&nbsp;делу Матраимова. Как прокурор связан с&nbsp;таможней и&nbsp;&laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; Суд по делу Матраимова. Как прокурор связан с таможней и «Мекеним Кыргызстан»
Миллионы убытков. ГСБЭП выявила коррупционную схему в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;Караван&raquo; Миллионы убытков. ГСБЭП выявила коррупционную схему в ТЦ «Караван»
Стало известно, каким образом вор попал в&nbsp;здание Бишкекского городского суда Стало известно, каким образом вор попал в здание Бишкекского городского суда
Задержан человек, в&nbsp;ночь на&nbsp;10&nbsp;февраля вскрывший сейфы в&nbsp;Бишкекском горсуде Задержан человек, в ночь на 10 февраля вскрывший сейфы в Бишкекском горсуде
Бизнес
Закрыть счета и&nbsp;выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес Закрыть счета и выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес
Кто спланировал забастовку таксистов в&nbsp;Бишкеке? Кто спланировал забастовку таксистов в Бишкеке?
Дело во&nbsp;вкусе: попробуешь раз и&nbsp;не&nbsp;охладеешь Дело во вкусе: попробуешь раз и не охладеешь
Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с&nbsp;MegaCom в&nbsp;приложении MEGA24 Смотри матчи Лиги чемпионов вместе с MegaCom в приложении MEGA24
17 февраля, среда
10:51
На Орто-Сайском рынке ликвидировано 40 стихийных точек торговли На Орто-Сайском рынке ликвидировано 40 стихийных точек...
10:50
Дженго обвиняют в отмывании преступных доходов. Какое имущество у него нашли
10:45
Рост цен на продукты питания. Премьер раскритиковал работу Госантимонополии
10:40
Депутаты парламента назначат референдум после общественных обсуждений
10:31
Администрация частного дома престарелых в Кемине скрыла факт смерти постоялицы