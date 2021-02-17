Дженго обвиняют в отмывании преступных доходов. Какое имущество у него нашли

ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении задержанного ранее криминального авторитета Кадырбека Досонова, известного по прозвищу Дженго. Член ОПГ обвиняется в отмывании преступных доходов. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Установлено, что неоднократно судимый Досонов ранее никогда и нигде не работавший и не занимающийся предпринимательской деятельностью, имеет в собственности большое количество движимого (19 автомобилей разного класса) и недвижимого имущества (15 жилых и нежилых помещений, 35 земельных участков), оформленное на близких родственников и других аффилированных с ним лиц. Также Досонов имеет ряд крупных денежных вложений в строительных компаниях», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, в ноябре 2020 года ГКНБ объявил в розыск Кадырбека Досонова. По версии следствия, он причастен к совершению тяжкого преступления. Досонов обвинялся в убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева. Милиция задержала его спустя два года, однако в июле 2017-го Дженго по решению Кара-Суйского районного суда отпустили. В январе он вызывался милицией Оша для профилактической беседы.

В начале февраля криминальный авторитет сам явился в органы национальной безопасности в Оше. Он был задержан и этапирован в Бишкек.