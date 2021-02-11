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Криминальный авторитет Кадырбек Досонов (Дженго) доставлен в Бишкек из города Ош

Криминальный авторитет Кадырбек Досонов, известный по прозвищу Дженго, водворен в ИВС ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. Сегодня из Оша его доставили в Бишкек.

«11 февраля ГКНБ в рамках противодействия деятельности организованных преступных группировок завершены специальные разыскные мероприятия по поимке криминального авторитета Досонова, так называемого смотрящего по южному региону республики, в криминальных кругах известного по прозвищу Дженго. В рамках расследуемого уголовного дела он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — говорится в сообщении.

Отметим, сегодня утром адвокат Досонова Назгуль Суйунбаева сообщила 24.kg, что он сам явился в ГКНБ.

«Моему подзащитному вменяют незаконный захват земельного участка. Забор дома бывшей жены Досонова вышел за пределы положенной границы. Обычно такие вопросы ограничиваются предписанием со стороны мэрии и решаются в гражданском порядке», — сказала она.

Напомним, в ноябре 2020 года ГКНБ объявил в розыск Кадырбека Досонова. По версии следствия, он причастен к совершению тяжкого преступления. Досонов обвинялся в убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева. Милиция задержала его спустя два года, однако в июле 2017-го Дженго по решению Кара-Суйского районного суда отпустили. В январе он вызывался милицией Оша для профилактической беседы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183114/
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