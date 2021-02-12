В отношении ДУМК возбуждено еще одно уголовное дело. ГСБЭП проводит проверку

Финансовой полицией расследуется уголовное дело в отношении ДУМК, начатое по заявлению Совета улемов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

«В декабре 2020 года поступило заявление от Совета улемов о проведении проверки деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации или иной организации) УК КР. В настоящее время ведется следствие, проводятся аудит и налоговая проверка по деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Напомним, уголовное дело о финансовых махинациях в ДУМК расследует ГКНБ. Бывшего муфтия Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа. До этого спецслужбами был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере. Накануне глава духовенства был отпущен под домашний арест.