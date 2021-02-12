18:18
USD 84.20
EUR 102.08
RUB 1.14
Происшествия

В отношении ДУМК возбуждено еще одно уголовное дело. ГСБЭП проводит проверку

Финансовой полицией расследуется уголовное дело в отношении ДУМК, начатое по заявлению Совета улемов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

«В декабре 2020 года поступило заявление от Совета улемов о проведении проверки деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации или иной организации) УК КР. В настоящее время ведется следствие, проводятся аудит и налоговая проверка по деятельности Духовного управления мусульман Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Напомним, уголовное дело о финансовых махинациях в ДУМК расследует ГКНБ. Бывшего муфтия Максата Токтомушева подозревают в финансовых нарушениях, связанных с использованием денег, внесенных паломниками для совершения хаджа. До этого спецслужбами был задержан главный бухгалтер ДУМК по факту дачи сотрудникам ГКНБ взятки в особо крупном размере. Накануне глава духовенства был отпущен под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183318/
просмотров: 1520
Версия для печати
Материалы по теме
Махинации в ДУМК. Бухгалтер муфтията взят судом под стражу на два месяца
Экс-муфтия Максата Токтомушева отпустили под домашний арест
Экс-муфтию Максату ажы Токтомушеву избирают меру пресечения
Совет аалымов принял отставку муфтия Максатбека Токтомушева
Омбудсмен просит отпустить экс-муфтия Максата Токтомушева под домашний арест
В Первомайском суде митингуют сторонники экс-муфтия
Непоправимый удар по авторитету духовенства. Кадыр Маликов о задержании муфтия
Акин Токталиев назвал дело экс-муфтия политическим
В Бишкеке проходит митинг в поддержку экс-муфтия Максата Токтомушева
В Бишкеке задержан экс-муфтий Максат Токтомушев
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-муфтий Максат Токтомушев В Бишкеке задержан экс-муфтий Максат Токтомушев
Девушку с&nbsp;инвалидностью в&nbsp;Казармане избивали и&nbsp;насиловали родственники Девушку с инвалидностью в Казармане избивали и насиловали родственники
Инцидент на&nbsp;кыргызско-узбекской границе. Что происходит? Инцидент на кыргызско-узбекской границе. Что происходит?
В&nbsp;Бишкекском городском суде вскрыли сейфы в&nbsp;кабинете у&nbsp;судей В Бишкекском городском суде вскрыли сейфы в кабинете у судей
Бизнес
Идеи подарков любимым. С&nbsp;заботой о&nbsp;близких Идеи подарков любимым. С заботой о близких
&laquo;Оптима Банк&raquo; предупреждает о&nbsp;новой схеме мошенничества в&nbsp;интернете «Оптима Банк» предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
В&nbsp;два раза больше интернета! +20&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок при покупке смартфона онлайн В два раза больше интернета! +20 ГБ в подарок при покупке смартфона онлайн
Полномасштабное обновление платформы &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Полномасштабное обновление платформы «ЭЛСОМ»
12 февраля, пятница
18:14
В Государственном агентстве лесного хозяйства выявлены финансовые нарушения В Государственном агентстве лесного хозяйства выявлены...
17:56
В Бишкеке журналистам вручили премии имени Уланбека Эгизбаева
17:36
В отношении ДУМК возбуждено еще одно уголовное дело. ГСБЭП проводит проверку
17:15
И. о. мэра лично проверил состояние тротуаров на улице Толстого
16:53
Госорганы перестали рассматривать заявки и выдавать разрешительные документы