По факту вербовки кыргызстанцев на нелегальную работу в Турции начата проверка

Министерство внутренних дел начало проверку по факту вербовки кыргызстанцев для участия в незаконной миграции. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе министерства.

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Двое жителей Токмака — 23-летний Александр Воеводин и 20-летний Максим Глинчин, напомним, в конце октября по рекомендации своего знакомого отправились на заработки в Турцию. Парни должны были работать матросами на туристической яхте в одном из крупных турецких портов. Однако уже на месте они оказались втянутыми в криминальный бизнес — переправку из Турции в Италию сирийских и пакистанских нелегалов. Во время рейса Максим Глинчин погиб, а Александр Воеводин был задержан итальянской полицией. Ему грозит до 15 лет заключения. С призывом о помощи в 24.kg обратилась мать выжившего Ольга Воеводина. Она также пожаловалась на бездействие со стороны правоохранителей Кыргызстана.

В МВД изначально не смогли прокомментировать ход этого дела. Теперь же уверяют, что родители Александра Воеводина и Максима Глинчина обращались в правоохранительные органы лишь с заявлением о розыске их детей.

«В ходе досудебного производства, начатого по этому заявлению, установлено, что Глинчин и Воеводин 15 октября в 06.05 по местному времени вылетели из аэропорта «Манас» рейсом YK-705 авиакомпании «Авиатрафик» по маршруту Бишкек — Анталия. В тот же день в 08.45 по местному времени воздушное судно совершило посадку в аэропорту Анталии. По факту их розыска в МИД КР было направлено письмо о содействии в установлении местонахождения граждан», — сообщили в МВД.

В милиции также уверяют, что не стали разбираться в тонкостях случившегося лишь потому, что соответствующего заявления к ним не поступало.

«Учитывая, что со стороны родственников Глинчина и Воеводина не поступило каких-либо заявлений в отношении лиц, причастных к отправке их детей в Турцию, было принято решение о прекращении досудебного производства. Однако по доводам, изложенным матерью Воеводина в публикации 24.kg о фактах вербовки и организации незаконной миграции, милицией была начата дополнительная проверка, которая находится на контроле следственного управления МВД», — сообщили редакции.