13:08
USD 78.47
EUR 93.47
RUB 1.05
Общество

Разборки чемпиона и чиновника. Кылычбек Саркарбаев восстановлен на работе

Директор комитета по физической культуре и спорту при мэрии Оша Кылычбек Саркарбаев восстановлен в должности. Об этом сообщили в муниципалитете южной столицы.

По данным ведомства, Кылычбек Саркарбаев представил документы от уполномоченных органов о том, что не имеет отношения к разборкам со спортсменом Тологоном Рахманберди уулу.

В мэрии проинформировали, что специально созданная комиссия провела служебное расследование, правоохранительные органы также не подтвердили вину спортивного чиновника.

Стало известно, что Кылычбек Саркарбаев, вернувшись на должность, проработал недолго — взял отпуск для участия в парламентских выборах — 2020.

Читайте по теме
Инцидент в Кара-Суу. Как самого себя подстрелить в ягодицу: урок от чемпиона

Напомним, что главу Ошского городского комитета по физической культуре и спорту Кылычбека Саркарбаева временно отстранили от работы в феврале 2020 года.

Ранее с видеообращением выступил чемпион мира по ММА Тологон Рахманберди уулу. Он пожаловался президенту страны, заявив, что чиновник от спорта Кылычбек Саркарбаев угрожал и стрелял в него, ранив в ногу.

Однако в сентябре 2019-го, когда в Кара-Суйском районе произошла перестрелка, Тологон Рахманберди уулу утверждал другое. Он также выступал с видеообращением, где заявил, что Кылычбек Саркарбаев невиновен. Затем спортсмен написал встречное заявление.

МВД прокомментировало жалобу Тологона Рахманберди уулу. По данным ведомства, он является фигурантом уголовного дела и пытается ввести общественность в заблуждение, уклоняясь от уголовной ответственности.

Кылычбек Саркарбаев называл все обвинения бредом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163687/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош будут бороться с беспорядочными парковками рядом с кафе
Дезинфекцию на рынках города Ош будут проводить в два раза реже
Выборы-2020. Кандидата от «Мекеним Кыргызстан» вызывали на допрос
В городе Ош готовятся к открытию мечетей
За проведение тоев и поминок рестораны в Оше оштрафованы почти на миллион сомов
Не все кандидаты в Патрульную милицию Оша могут сдать тест по общей грамотности
В городе Ош в канале утонули двое детей
В городе Ош завершилось строительство нового спортивного комплекса
Городу Ош узбекская диаспора купила машину скорой помощи
В Кара-Суу задержан подозреваемый в развратных действиях в отношении девочки
Популярные новости
В&nbsp;соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о&nbsp;жителях Ат-Баши В соцсетях возмущены высказываниями певицы Саламат Садыковой о жителях Ат-Баши
Нужно&nbsp;ли проводить расследование по&nbsp;высокой смертности от&nbsp;коронавируса (опрос) Нужно ли проводить расследование по высокой смертности от коронавируса (опрос)
ДТП с&nbsp;Maybach. Кандидат в&nbsp;депутаты подтвердил, что машина была оформлена на&nbsp;него ДТП с Maybach. Кандидат в депутаты подтвердил, что машина была оформлена на него
В&nbsp;Бишкеке обманутые дольщики требуют уголовного наказания для владельца фирмы В Бишкеке обманутые дольщики требуют уголовного наказания для владельца фирмы
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Минимальная комиссия за&nbsp;обналичивание снижена в&nbsp;5&nbsp;раз «Оптима Банк»: Минимальная комиссия за обналичивание снижена в 5 раз
Бесконтактная оплата картой со&nbsp;смартфона доступна в&nbsp;Кыргызстане Бесконтактная оплата картой со смартфона доступна в Кыргызстане
Не&nbsp;упустите возможность оплатить налог на&nbsp;транспорт через MegaPay до&nbsp;1&nbsp;сентября Не упустите возможность оплатить налог на транспорт через MegaPay до 1 сентября
Акция! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
1 сентября, вторник
13:03
В Бишкеке первый звонок прозвенел для более 19 тысяч первоклассников В Бишкеке первый звонок прозвенел для более 19 тысяч пе...
12:58
Разборки чемпиона и чиновника. Кылычбек Саркарбаев восстановлен на работе
12:46
«Оптима Банк»: Минимальная комиссия за обналичивание снижена в 5 раз
12:06
Посольство Казахстана в Кыргызстане с сегодняшнего дня работает в штатном режиме
11:54
Митинг у здания Жогорку Кенеша. Арендаторы ТЦ «Караван» поскандалили с милицией