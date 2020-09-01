Разборки чемпиона и чиновника. Кылычбек Саркарбаев восстановлен на работе

Директор комитета по физической культуре и спорту при мэрии Оша Кылычбек Саркарбаев восстановлен в должности. Об этом сообщили в муниципалитете южной столицы.

По данным ведомства, Кылычбек Саркарбаев представил документы от уполномоченных органов о том, что не имеет отношения к разборкам со спортсменом Тологоном Рахманберди уулу.

В мэрии проинформировали, что специально созданная комиссия провела служебное расследование, правоохранительные органы также не подтвердили вину спортивного чиновника.

Стало известно, что Кылычбек Саркарбаев, вернувшись на должность, проработал недолго — взял отпуск для участия в парламентских выборах — 2020.

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Напомним, что главу Ошского городского комитета по физической культуре и спорту Кылычбека Саркарбаева временно отстранили от работы в феврале 2020 года.

Ранее с видеообращением выступил чемпион мира по ММА Тологон Рахманберди уулу. Он пожаловался президенту страны, заявив, что чиновник от спорта Кылычбек Саркарбаев угрожал и стрелял в него, ранив в ногу.

Однако в сентябре 2019-го, когда в Кара-Суйском районе произошла перестрелка, Тологон Рахманберди уулу утверждал другое. Он также выступал с видеообращением, где заявил, что Кылычбек Саркарбаев невиновен. Затем спортсмен написал встречное заявление.

МВД прокомментировало жалобу Тологона Рахманберди уулу. По данным ведомства, он является фигурантом уголовного дела и пытается ввести общественность в заблуждение, уклоняясь от уголовной ответственности.

Кылычбек Саркарбаев называл все обвинения бредом.