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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Тологон Рахманберди уулу — фигурант резонансного дела. Комментарий МВД

МВД прокомментировало видеообращение чемпиона мира по ММА Тологона Рахманберди уулу. Ранее он заявил об угрозах.

В правоохранительном ведомстве проинформировали, что по обращению гражданина проводится проверка.

В МВД напоминают: Тологона Рахманберди уулу неоднократно допрашивали по поводу получения им телесных повреждений. Однако спортсмен отрицал сам факт их получения.

По данным милиции, 4 июня 2019 года в УВД Оша поступило сообщение, что на одной из улиц города произошла перестрелка. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы. По данным экспертизы, от травматического пистолета. В органы внутренних дел по данному факту никто с заявлением не обращался. Был опрошен ряд свидетелей, проводились другие оперативные мероприятия, однако причастные к данному инциденту лица не были установлены. Среди опрошенных был также гражданин Тологон Рахманберди уулу, который сообщал, что вообще не слышал о перестрелке и никаких телесных повреждений не получал.

22 сентября 2019 года в УВД Оша поступило сообщение, что на улице Исанова получил телесные повреждения Тологон Рахманберди уулу. Он был доставлен в территориальную больницу с огнестрельным ранением. Факт зарегистрирован в ЕРПП, осуществлялось досудебное расследование.

В ходе следствия гражданин Тологон Рахманберди уулу от дачи показаний отказался.

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Сам чемпион сообщил журналистам, что якобы получил ранение в результате несчастного случая — ранил себя сам.

29 января 2020 года примерно в 18:00 в Оше около стадиона неизвестные лица из хулиганских намерений нанесли телесные повреждения Тологону Рахманберди уулу  и скрылись с места происшествия. Факт зарегистрирован в ЕРПП, проводится досудебное расследование по статье 266 «Хулиганство» УК КР.

Однако пострадавший опять отказался от дачи каких-либо показаний. Несмотря на это, досудебное расследование продолжается.

В тот же день в городе задержаны пятеро подозреваемых.

В ходе следствия установлено, чтоТологон Рахманберди уулу фигурирует по другому резонансному делу.

В производстве Следственной службы МВД находится уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений гражданину К.А. 28 декабря 2018 года в селе Лебединовка Аламединского района двое мужчин нанесли телесные повреждения жителю Бишкека К.А.

Установлена причастность к этим противоправным деяниям Тологона Рахманберди уулу и его приятеля. Расследование продолжается.

«Считаем, гражданин Тологон Рахманберди уулу распространяет свое видеообращение с целью уклонения от уголовной ответственности и дискредитации правоохранительных органов путем введения общественности в заблуждение. На неоднократные вызовы следственных служб он не является», — подчеркнули в МВД.

В рамках досудебного производства по факту нанесения телесных повреждений с применением холодного оружия, имевшего место в декабре 2018 года в Аламединском районе, добыты неопровержимые доказательства причастности Тологона Рахманберди уулу. Он попал на видео.

Напомним, в сентябре 2019 года в Кара-Суйском районе произошла перестрелка. Раненый боец ММА Тологон Рахманберди уулу утверждал, что пуля попала в ногу. На самом деле он получил ранение в ягодицу. Спустя несколько дней Рахманберди уулу выступил с видеообращением, где заявил, что глава Ошского комитета по физической культуре и спорту Кылычбек Саркарбаев невиновен. Затем спортсмен написал встречное заявление.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143749/
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