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Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Избиение шестилетнего ребенка. Генпрокуратура взяла дело под контроль

Генеральная прокуратура взяла под контроль избиение шестилетнего мальчика в Сокулукском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени ущерба, нанесенного здоровью ребенка, проводится также расследование для выяснения всех обстоятельств дела.

«С момента совершения преступления сотрудники милиции не выдавали временный охранный ордер потерпевшему (законному представителю) в нарушение Закона «Об охране и защите от семейного насилия» КР. Отметим, что жертва домашнего насилия имеет право на получение правовой, социальной, медицинской, психологической и иной защиты со стороны госорганов и органов местного самоуправления, других субъектов. В законе четко прописано, что временный охранный ордер должны выдать в течение суток с момента установления факта домашнего насилия», — проинформировали в ведомстве.

Генпрокуратура внесла представление в МВД для устранения подобного факта.

Отметим, ранее в ОВД Октябрьского района города Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга. По словам женщины, ее супруг в ночь с 17 на 18 ноября около полуночи, находясь дома, беспричинно нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну, 2014 года рождения. Данный факт зарегистрировали в ОВД Октябрьского района согласно статье 75 Кодекса КР «О проступках». Далее материалы дела были переданы по территориальности в ОВД Сокулукского района. Было начато досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174430/
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