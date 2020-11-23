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Сюжет: Насилие над детьми

В Сокулукском районе отчим избил шестилетнего пасынка

В Сокулукском районе в жилмассиве «Поле чудес» отчим избил шестилетнего пасынка. Об этом сообщила пользователь Facebook Индира Алымбаева.

По ее словам, знакомая вечером была во дворе и услышала крики сына. «Пока прибежала домой, увидела пьяного мужа, сидящим на сыне и избивающим его. Она оттолкнула мужа, забрала сына и убежала. Позвонили в службу «102», ждали пять часов, но они не приехали. С утра поехали в детскую больницу, там при осмотре врачи вызвали милиционеров. Все зафиксировали. Знакомую под угрозой выкидыша (она на девятом месяце беременности) положили в больницу, а мальчик лежит один, у него многочисленные гематомы, сотрясение мозга, один глаз с кровоизлиянием», — говорится в сообщении.

Глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова сообщила 24.kg о создании координационной группы. «Совместно с Центром помощи семье и детям Сокулукского района мы ведем мобилизацию всех уполномоченных органов по защите пострадавшего ребенка от насилия. Начальник местного управления социального развития, замакима также проинформированы о данном случае. Матери и ребенку окажут психологическую и юридическую помощь. Этот случай дошел до общественности только потому, что Индира Алымбаева не промолчала. А сколько подобных случаев так и остаются нераскрытыми», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174020/
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