Избиение шестилетнего ребенка. Мать мальчика простила супруга

33-летнего мужчину, избившего своего пасынка, задержали и доставили в ОВД Сокулукского района. По словам адвоката, мать ребенка, узнав об этом, хочет написать встречное заявление.

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«Я — представитель по доверенности мамы Рамазана, Эркайым. Эркайым, услышав о задержании мужа, хочет написать встречное заявление и простила мужа, избившего ее сына. Я свою работу сделал как надо, к сожалению, она все решает, это решение окончательное, и приняла его Эркайым — мама ребенка», — сказал адвокат.