Избиение шестилетнего ребенка. Мать мальчика простила супруга

Мать ребенка Эркайым Асанбаева простила супруга и хочет написать встречное заявление. Об этом 24.kg сообщил ее адвокат Шердор Абдыкапаров.
33-летнего мужчину, избившего своего пасынка, задержали и доставили в ОВД Сокулукского района. По словам адвоката, мать ребенка, узнав об этом, хочет написать встречное заявление.
«Я — представитель по доверенности мамы Рамазана, Эркайым. Эркайым, услышав о задержании мужа, хочет написать встречное заявление и простила мужа, избившего ее сына. Я свою работу сделал как надо, к сожалению, она все решает, это решение окончательное, и приняла его Эркайым — мама ребенка», — сказал адвокат.
Отметим, ранее в ОВД Октябрьского района города Бишкека с заявлением обратилась 25-летняя жительница Сокулукского района Чуйской области с просьбой принять меры в отношении 33-летнего супруга. По словам женщины, ее супруг в ночь с 17 на 18 ноября около полуночи, находясь дома, беспричинно нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну, 2014 года рождения. Данный факт зарегистрировали в ОВД Октябрьского района согласно статье 75 Кодекса КР «О проступках». Далее материалы дела были переданы по территориальности в ОВД Сокулукского района. Было начато досудебное производство.