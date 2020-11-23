Избиение шестилетнего мальчика в Сокулуке. Состояние ребенка улучшилось

Состояние избитого отчимом шестилетнего мальчика улучшилось. Об этом 24.kg сообщили в администрации Третьей детской больницы.
«Мальчика доставили в пять часов утра 18 ноября. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, гематому левой орбиты, ушиб грудной клетки и левого бедра. На данный момент состояние ребенка улучшилось. Мы готовим его к выписке. Все травмы были зафиксированы и переданы в правоохранительные органы», — рассказали в больнице.
Напомним, в соцсетях распространили фотографии избитого отчимом ребенка. По данным ГУВД Чуйской области, инцидент произошел 17 ноября. На сегодняшний день начато досудебное производство.
«Мальчика доставили в пять часов утра 18 ноября. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, гематому левой орбиты, ушиб грудной клетки и левого бедра. На данный момент состояние ребенка улучшилось. Мы готовим его к выписке. Все травмы были зафиксированы и переданы в правоохранительные органы», — рассказали в больнице.
Напомним, в соцсетях распространили фотографии избитого отчимом ребенка. По данным ГУВД Чуйской области, инцидент произошел 17 ноября. На сегодняшний день начато досудебное производство.