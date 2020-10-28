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Задержан бывший начальник управления мэрии Бишкека Даулет Досалиев

Сотрудниками ГКНБ задержан бывший начальник управления физической культуры и спорта мэрии Бишкека Даулет Досалиев. Он подозревается в присвоении бюджетных средств и подделке документов. Об этом сегодня сообщил пресс-центр ведомства.

«АКС ГКНБ установлено, что Даулет Досалиев в сговоре с ответственными лицами путем фиктивного оформления приказов о направлении спортсменов на учебно-тренировочные и восстановительные сборы, согласно календарному плану спортивных мероприятий на 2019 год, осуществил присвоение бюджетных средств в крупном размере. Кроме того, выявлены факты подделки документов финансовой отчетности, фиктивное оформление услуг транспортировки, проживания и питания участников указанных сборов», — сообщили редакции.

из интернета
Фото из интернета. Бывший начальник управления мэрии Бишкека Даулет Досалиев

В ГКНБ отмечают, что в большинстве случаев тренерский состав и спортсмены не знали о средствах, ежегодно выделяемых из бюджета мэрии для их поддержки.

«В рамках досудебного производства Досалиеву предъявлены обвинения в злоупотреблении должностным положением, присвоении или растрате вверенного имущества и служебном подлоге», — отметили в ГКНБ.

Решением Первомайского районного суда Бишкека Досалиев взят под стражу в СИЗО-1 сроком на два месяца. Ведется следствие.

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Напомним, впервые о выявленных в управлении физической культуры и спорта коррупционных фактах стало известно в феврале этого года. Тогда в ГКНБ сообщали, что приблизительная сумма ущерба, нанесенная городскому бюджету, составляет 3 миллиона сомов.

Возглавлявший с марта 2019 года управление Даулет Досалиев на фоне скандала подал в отставку. Главой управления физической культуры и спорта при мэрии Бишкека стал заслуженный тренер страны, мастер спорта международного класса Нурлан Токоноев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171042/
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