Конфликт на границе. Трое военнослужащих в больнице, перестрелка прекратилась

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе госпитализированы с огнестрельными ранениями трое военнослужащих Погранслужбы КР. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

В ГПС КР подтвердили информацию о ранении военнослужащих.

Уточняется, что сейчас перестрелка прекращена.

«В данное время проходит встреча пограничных представителей обеих стран по стабилизации обстановки на госгранице. В ходе перестрелки получили ранения различной степени трое военнослужащих ГПС КР, которым оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили редакции.

Напомним, сегодня Погранвойска ГКНБ Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников.