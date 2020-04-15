08:54
USD 78.89
EUR 86.17
RUB 1.08
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

Не разогревала еду. Муж издевался над женой и отделался исправительными работами

Токмакский городской суд назначил исправительные работы мужчине, издевавшемуся над своей женой. Об этом 24.kg сообщила адвокат Эсения Рамазанова.

Читайте по теме
Пограничник домогался малолетних девочек в Токмаке. Суд отпустил его

По ее словам, такое решение вынес судья Асанбек Тойгонбаев.

«Моя подзащитная страдала от семейного насилия. Это подтверждается результатами экспертиз и показаниями свидетелей. Следствие неправильно предъявило обвинение супругу. В частности, его обвинили по статье «Семейное насилие» Кодекса о проступках, тогда как его действия подпадают как минимум под статью «Покушение на убийство» УК КР», — сказала Эсения Рамазанова.

Она добавила, что в суде заместитель прокурора города вместо того, чтобы защищать потерпевшую, наоборот, нападал на нее.

«К примеру, согласно новому уголовному законодательству, ходатайство о направлении дела на доследование имеет право заявлять только прокурор. Однако гособвинитель решил этого не делать, хотя я неоднократно просила его об этом. Кроме того, когда в суде у обвиняемого спросили причины издевательств, он ответил, что, во-первых, это ревность, во-вторых, супруга якобы не выполняла свои прямые обязанности. Не разогревала еду, сказал он. На это прокурор заявил: ну правильно, надо было хорошо разогревать пищу», — рассказала Эсения Рамазанова.

Мужчина три года издевался над супругой. Он вывез ее за город, приставил к ней оружие и угрожал убить в случае, если уйдет от него.

Адвокат отметила, что никаких разрешительных документов на оружие у обвиняемого не было. Решение судьи обжалуют в вышестоящей инстанции.

Отметим, что судья Асанбек Тойгонбаев другим своим решением отпустил военнослужащего Погранслужбы. Последний обвинялся в домогательствах малолетних девочек. Гособвинение просило осудить Т.А. на 16 лет лишения свободы. Однако судья Асанбек Тойгонбаев переквалифицировал эти действия на статью «Хулиганство» и выпустил обвиняемого из-под стражи в зале суда. Военная прокуратура обжаловала это решение в вышестоящей инстанции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/150132/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Бил три дня. В МВД рассказали, за что задержан экс-сотрудник аппарата президента
В Бишкеке за избиение жены задержан эксперт аппарата президента
Судью, оказавшего сопротивление на блокпосту, пока оштрафуют
В Оше судья в нетрезвом состоянии оказал сопротивление силовикам на блокпосту
Похитила, избила, сожгла. Жительницу Токмака приговорили к 12,5 года тюрьмы
Депутат Жогорку Кенеша предлагает отменить штрафы за семейное насилие
Режим ЧП в Кыргызстане. Въезд в Токмак для лиц без прописки ограничили
Режим ЧС в Токмаке. Около 300 добровольцев-дружинников будут патрулировать город
Ужесточить наказание за семейное насилие предлагает депутат
Поправки в закон о семейном насилии предлагает внести МВД
Популярные новости
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Девушка скандалила при проверке, оскорбляя патруль Режим ЧП в Бишкеке. Девушка скандалила при проверке, оскорбляя патруль
Бил три дня. В&nbsp;МВД рассказали, за&nbsp;что задержан экс-сотрудник аппарата президента Бил три дня. В МВД рассказали, за что задержан экс-сотрудник аппарата президента
Пограничник домогался малолетних девочек в&nbsp;Токмаке. Суд отпустил его Пограничник домогался малолетних девочек в Токмаке. Суд отпустил его
В&nbsp;Чуйской области 15-летняя девочка пыталась покончить с&nbsp;собой В Чуйской области 15-летняя девочка пыталась покончить с собой
Бизнес
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на&nbsp;юге и&nbsp;в&nbsp;Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
Акция &laquo;MEGA для студентов&raquo;. Бесплатно для всех учащихся! Акция «MEGA для студентов». Бесплатно для всех учащихся!
15 апреля, среда
08:40
Не разогревала еду. Муж издевался над женой и отделался исправительными работами Не разогревала еду. Муж издевался над женой и отделался...
08:27
Поправка об изменении избирательного порога застряла в правительстве
08:13
ЛОВЗ смогут трудоустроиться на государственную и муниципальную службы по квоте
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
14 апреля, вторник
23:47
Новый iPhone сделают похожими на iPad
22:37
Visa увеличила лимит для бесконтактных платежей без ввода ПИН-кода
22:20
КПП «Иркештам» на границе с Китаем восстановил работу
21:46
ГРС снизит цены на услуги по срочному документированию
21:27
Соблюдай дистанцию! Как разлетаются частицы коронавируса, показали ученые