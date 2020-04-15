Не разогревала еду. Муж издевался над женой и отделался исправительными работами

Токмакский городской суд назначил исправительные работы мужчине, издевавшемуся над своей женой. Об этом 24.kg сообщила адвокат Эсения Рамазанова.
По ее словам, такое решение вынес судья Асанбек Тойгонбаев.
«Моя подзащитная страдала от семейного насилия. Это подтверждается результатами экспертиз и показаниями свидетелей. Следствие неправильно предъявило обвинение супругу. В частности, его обвинили по статье «Семейное насилие» Кодекса о проступках, тогда как его действия подпадают как минимум под статью «Покушение на убийство» УК КР», — сказала Эсения Рамазанова.
Она добавила, что в суде заместитель прокурора города вместо того, чтобы защищать потерпевшую, наоборот, нападал на нее.
«К примеру, согласно новому уголовному законодательству, ходатайство о направлении дела на доследование имеет право заявлять только прокурор. Однако гособвинитель решил этого не делать, хотя я неоднократно просила его об этом. Кроме того, когда в суде у обвиняемого спросили причины издевательств, он ответил, что, во-первых, это ревность, во-вторых, супруга якобы не выполняла свои прямые обязанности. Не разогревала еду, сказал он. На это прокурор заявил: ну правильно, надо было хорошо разогревать пищу», — рассказала Эсения Рамазанова.
Мужчина три года издевался над супругой. Он вывез ее за город, приставил к ней оружие и угрожал убить в случае, если уйдет от него.
Адвокат отметила, что никаких разрешительных документов на оружие у обвиняемого не было. Решение судьи обжалуют в вышестоящей инстанции.
Отметим, что судья Асанбек Тойгонбаев другим своим решением отпустил военнослужащего Погранслужбы. Последний обвинялся в домогательствах малолетних девочек. Гособвинение просило осудить Т.А. на 16 лет лишения свободы. Однако судья Асанбек Тойгонбаев переквалифицировал эти действия на статью «Хулиганство» и выпустил обвиняемого из-под стражи в зале суда. Военная прокуратура обжаловала это решение в вышестоящей инстанции.