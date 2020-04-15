Не разогревала еду. Муж издевался над женой и отделался исправительными работами

Токмакский городской суд назначил исправительные работы мужчине, издевавшемуся над своей женой. Об этом 24.kg сообщила адвокат Эсения Рамазанова.

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По ее словам, такое решение вынес судья Асанбек Тойгонбаев.

«Моя подзащитная страдала от семейного насилия. Это подтверждается результатами экспертиз и показаниями свидетелей. Следствие неправильно предъявило обвинение супругу. В частности, его обвинили по статье «Семейное насилие» Кодекса о проступках, тогда как его действия подпадают как минимум под статью «Покушение на убийство» УК КР», — сказала Эсения Рамазанова.

Она добавила, что в суде заместитель прокурора города вместо того, чтобы защищать потерпевшую, наоборот, нападал на нее.

«К примеру, согласно новому уголовному законодательству, ходатайство о направлении дела на доследование имеет право заявлять только прокурор. Однако гособвинитель решил этого не делать, хотя я неоднократно просила его об этом. Кроме того, когда в суде у обвиняемого спросили причины издевательств, он ответил, что, во-первых, это ревность, во-вторых, супруга якобы не выполняла свои прямые обязанности. Не разогревала еду, сказал он. На это прокурор заявил: ну правильно, надо было хорошо разогревать пищу», — рассказала Эсения Рамазанова.

Мужчина три года издевался над супругой. Он вывез ее за город, приставил к ней оружие и угрожал убить в случае, если уйдет от него.

Адвокат отметила, что никаких разрешительных документов на оружие у обвиняемого не было. Решение судьи обжалуют в вышестоящей инстанции.

Отметим, что судья Асанбек Тойгонбаев другим своим решением отпустил военнослужащего Погранслужбы. Последний обвинялся в домогательствах малолетних девочек. Гособвинение просило осудить Т.А. на 16 лет лишения свободы. Однако судья Асанбек Тойгонбаев переквалифицировал эти действия на статью «Хулиганство» и выпустил обвиняемого из-под стражи в зале суда. Военная прокуратура обжаловала это решение в вышестоящей инстанции.