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Происшествия

Задержан очередной распространитель слухов, теперь в Ошской области

Задержан очередной распространитель слухов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 23 марта задержан 37-летний уроженец села Тепе-Коргон Ошской области Шабдан Боромбаев.

Он распространял через социальную сеть слухи о том, что коронавирус создан специально властью и призывал не применять от него вакцинацию. Его действиям будет дана юридическая оценка.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ . Распространитель слухов

Ранее задержаны мужчины, которые распространяли слухи о коронавирусе.

ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/147890/
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