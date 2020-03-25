Задержан очередной распространитель слухов, теперь в Ошской области

Задержан очередной распространитель слухов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 23 марта задержан 37-летний уроженец села Тепе-Коргон Ошской области Шабдан Боромбаев.

Он распространял через социальную сеть слухи о том, что коронавирус создан специально властью и призывал не применять от него вакцинацию. Его действиям будет дана юридическая оценка.

Фото пресс-центра ГКНБ . Распространитель слухов

Ранее задержаны мужчины, которые распространяли слухи о коронавирусе.

ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.