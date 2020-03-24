Еще один распространитель слухов задержан в Нарынской области

Задержан очередной распространитель слухов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, в Нарынской области задержан житель села Тендик Турарбек Ибраев, 1968 года рождения.

Установлено, что мужчина распространял через социальную сеть слухи о коронавирусе. Его действиям будет дана юридическая оценка.

Ранее задержан мужчина, который распространял слухи о том, что якобы у одного из жителей Иссык-Кульской области обнаружен коронавирус.

ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.