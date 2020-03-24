Выявлен еще один распространитель слухов о коронавирусе. Он задержан

В Кыргызстане задержан очередной распространитель слухов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 23 марта задержан гражданин КР Мирбек Сыйдыев, 1982 года рождения.

Фото ГКНБ . Задержанный

Установлено, что он из хулиганских побуждений распространял через социальную сеть слухи о том, что якобы у одного из жителей Иссык-Кульской области обнаружен коронавирус, тем самым вызвал панику в регионе.

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Задержанный раскаялся в содеянном и попросил прощения у народа.

Материалы по факту переданы в органы прокуратуры для дачи юридической оценки. ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства.