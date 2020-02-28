В Сокулуке муж облил супругу бензином во время готовки. Она умерла в больнице

В Сокулуке муж облил бензином супругу, которая готовила еду. От полученных ожогов женщина скончалась в больнице. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 12 февраля в ОВД Сокулукского района из территориальной больницы поступило сообщение, что в реанимационное отделение госпитализирована женщина с ожогами. На следующий день пострадавшая скончалась. Ею оказалась 42-летняя М.О., жительница одного из сел Сокулукского района.

Отмечается, что накануне смерти ее супруг пришел домой пьяным. Он попросил жену приготовить ему ужин. «Женщина готовила на электроплите, муж начал требовать, чтобы она быстрее подала ему ужин. Разозлившись, мужчина вылил на супругу бензин из пластиковой бутылки. Пострадавшая переставила еду на газовую плитку, а когда зажгла горелку, ее охватил огонь. В результате происшествия она получила ожоги, от которых на следующий день скончалась в больнице», — отметили в ведомстве.

По подозрению в совершении преступления задержан муж погибшей, 46-летний М.А. В настоящий момент ему предъявлено обвинение по статье «Убийство» УК КР. Он водворен в ИВС.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство. Назначены необходимые экспертизы.