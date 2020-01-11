Семь пассажирских самолетов, которые сбили военные

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сегодня признал, что украинский пассажирский самолет, упавший под Тегераном, сбили ракетами системы ПВО.

Какие еще пассажирские лайнеры становились жертвами военных — в обзоре 24.kg.

1 Самолет «Боинг-737-800». Тегеран — Киев

Фото TASS/dpa/picture-alliance. На месте крушения украинского самолета под Тегераном

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Иранские военные утверждают, что лайнер случайно сбили в результате «человеческой ошибки». Власти Тегерана пообещали всех виновных в трагедии привлечь к ответственности. Расследование авиакатастрофы продолжается.

2 Самолет «Боинг-777». Амстердам — Куала-Лумпур

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014-го на территории Донецкой области Украины в 60 километрах от границы с Россией. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа. Все погибли. Самолет сбит зенитной ракетой «Бук» на высоте около 10 километров .

Расследование трагедии продолжается до сих пор. Следствие пока так и не ответило на главный вопрос — кто сбил лайнер: украинские Вооруженные силы или военные самопровозглашенной Донецкой Народной Республики?

3 Самолет ТУ-154М. Тель-Авив — Новосибирск

Фото «Комсомольской правды». Самолет Ту-154М, сбитый над Черным морем

4 Самолет AIRBUS A300B2-203. Тегеран — Дубай Самолет AIRBUS A300B2-203. Тегеран — Дубай

Самолет Ту-154М авиакомпании «Сибирь» поражен 4 октября 2001 года на высоте 11 тысяч метров украинской ракетой С-200. Лайнер перепутали с учебной целью во время военных учений. Все 66 пассажиров и 12 членов экипажа погибли.

Самолет авиакомпании Iran Air сбит 3 июля 1988-го на высоте 500 метров ракетой, выпущенной с ракетного крейсера Vincennes ВМС США. В результате катастрофы погибло 290 человек, включая 16 членов экипажа и 66 детей. Во время пуска ракеты крейсер Vincennes находился в территориальных водах Ирана.

Американское правительство заявило, что иранский самолет по ошибке был идентифицирован как истребитель F-14 ВВС Ирана. Иранский кабмин, однако, утверждает, что Vincennes сознательно атаковал гражданский самолет.

5 Самолет «Боинг-747». Нью-Йорк — Сеул

Фото sovrus.com. Сбитый над СССР «Боинг-747»

Самолет южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines 1 сентября 1983 года нарушил воздушное пространство СССР и пролетел над рядом советских военных объектов. Сбит истребителем Су-15 на высоте 9 тысяч метров. При крушении погибли 246 пассажиров и 23 члена экипажа.

В 1997-м бывший высокопоставленный сотрудник японской военной разведки заявил, что южнокорейский «Боинг-747» выполнял задание американских спецслужб. Подробности события изложены в книге «Правда о полете КАЛ-007» Иосиро Танаки.

6 Самолет MCDONNELL DOUGLAS DC-9. Болонья и Палермо

Самолет итальянской авиакомпании Aerolinee Itavia сбили 27 июня 1980 года в результате воздушного боя между самолетами НАТО и ливийской военной авиацией между Болоньей и Палермо. Погиб 81 человек.

Самолет следовал по пересекающемуся маршруту с лайнером, на котором должен был лететь ливийский лидер Муамар Каддафи. Борт сопровождали два ливийских МиГ-23. Между ними и военными самолетами НАТО завязался бой.

Ряд экспертов после расследования пришел к выводу, что пассажирский самолет могли случайно атаковать французские или итальянские истребители.

7 Самолет «Боинг-727-224». Триполи — Александрия

Самолет ливийской компании Libyan Arab Airlines сбили над Синайским полуостровом на высоте 6 тысяч метров 21 февраля 1973-го израильские истребители F-4E Phantom II.

Самолет при подлете к Каиру попал в пылевую бурю и оказался над территорией Синайского полуострова, занятого в то время Израилем.

Израильские летчики пытались связаться с экипажем ливийского самолета, но связь не работала. Попытки военных изменить курс лайнера успехом не увенчались. В итоге его атаковали ракетами. Поврежденный борт при экстренной посадке разломился и загорелся. Выжили несколько пассажиров.