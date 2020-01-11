Семь пассажирских самолетов, которые сбили военные

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сегодня признал, что украинский пассажирский самолет, упавший под Тегераном, сбили ракетами системы ПВО.
Какие еще пассажирские лайнеры становились жертвами военных — в обзоре 24.kg.
потерпел крушение 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Иранские военные утверждают, что лайнер случайно сбили в результате «человеческой ошибки». Власти Тегерана пообещали всех виновных в трагедии привлечь к ответственности. Расследование авиакатастрофы продолжается.
Самолет авиакомпании Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014-го на территории Донецкой области Украины в
Расследование трагедии продолжается до сих пор. Следствие пока так и не ответило на главный вопрос — кто сбил лайнер: украинские Вооруженные силы или военные самопровозглашенной Донецкой Народной Республики?
Самолет авиакомпании Iran Air сбит 3 июля 1988-го на высоте
Американское правительство заявило, что иранский самолет по ошибке был идентифицирован как истребитель F-14 ВВС Ирана. Иранский кабмин, однако, утверждает, что Vincennes сознательно атаковал гражданский самолет.
В 1997-м бывший высокопоставленный сотрудник японской военной разведки заявил, что южнокорейский «Боинг-747» выполнял задание американских спецслужб. Подробности события изложены в книге «Правда о полете КАЛ-007» Иосиро Танаки.
Самолет итальянской авиакомпании Aerolinee Itavia сбили 27 июня 1980 года в результате воздушного боя между самолетами НАТО и ливийской военной авиацией между Болоньей и Палермо. Погиб 81 человек.
Самолет следовал по пересекающемуся маршруту с лайнером, на котором должен был лететь ливийский лидер Муамар Каддафи. Борт сопровождали два ливийских МиГ-23. Между ними и военными самолетами НАТО завязался бой.
Ряд экспертов после расследования пришел к выводу, что пассажирский самолет могли случайно атаковать французские или итальянские истребители.
Самолет ливийской компании Libyan Arab Airlines сбили над Синайским полуостровом на высоте 6 тысяч метров 21 февраля 1973-го израильские истребители F-4E Phantom II.
Самолет при подлете к Каиру попал в пылевую бурю и оказался над территорией Синайского полуострова, занятого в то время Израилем.
Израильские летчики пытались связаться с экипажем ливийского самолета, но связь не работала. Попытки военных изменить курс лайнера успехом не увенчались. В итоге его атаковали ракетами. Поврежденный борт при экстренной посадке разломился и загорелся. Выжили несколько пассажиров.