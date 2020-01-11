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Происшествия

Иран признал, что случайно сбил украинский пассажирский самолет

Фото ANADOLU AGENCY/GETTY. На месте катастрофы

Пассажирский лайнер Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, случайно сбит в результате «человеческой ошибки». Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, сообщило ВВС.

Как отмечается в заявлении военных, которое транслировалось государственными СМИ Ирана, причиной трагедии стал человеческий фактор. Всех виновных пообещали привлечь к ответственности.

Украинский лайнер потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Ранее в интернете опубликовали видео возможного попадания ракеты в пассажирский самолет.
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