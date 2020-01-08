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Происшествия

В авиакатастрофе украинского самолета в Иране погибли 176 человек

Фото twitter.com/khabaronlinee. На месте крушения самолета

Одиннадцать граждан Украины — два пассажира и девять членов экипажа — находилось на борту разбившегося возле аэропорта в Тегеране авиалайнера Boeing 737 украинских авиалиний. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, передает REGNUM.

Согласно оперативным данным, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», потерпевшего крушение после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране, находились 176 человек.

По данным пресс-службы МИД Украины, в авиакатастрофе в Иране погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРГ и 3 гражданина Великобритании.

По официальной версии иранской стороны, крушение произошло по техническим причинам. Свидетели утверждают, что перед падением самолет горел. Версию теракта не рассматривают.
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