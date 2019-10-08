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Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Похищение невесты. Милиция ищет девушку по всей республике, пока безуспешно

Факт кражи невесты, видео которого опубликовано и распространяется в социальных сетях, проверяется. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

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Пользователи сообщали, что похищение 16-летней девочки произошло в Таласской области. В МВД уточняют, что сотрудники милиции региона провели проверку, в ходе которой факт кражи невесты пока не подтверждается.

«По всей республике сотрудники милиции проводят проверку. С заявлением в органы внутренних дел никто не обращался», — проинформировали в МВД.

Ранее в социальной сети Instagram распространили видео кражи невесты. Автор видео указал, что несовершеннолетнюю пытаются выдать замуж за 35-летнего мужчину. На кадрах видно, что девушку насильно удерживают женщины и пытаются затащить ее в комнату, она сопротивляется, присутствующие мужчины хлопают в ладоши.

В милиции не исключают, что видео может быть фейком. Отметим, что фейковые аккаунты и героев их видео в социальных сетях вычислить все же можно. Последний случай с поддельным аккаунтом в Instagram был связан с племянницей экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова Назик. Адвокат Назик Матраимовой заявил, что это фейк. 

Напомним, 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. По версии следствия, Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе. В суде подсудимый заявил, что не убивал девушку и сам себя не резал. 
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