В РОВД Жайыльского района мужчина убил девушку и пытался покончить с собой

В РОВД Жайыльского района Чуйской области мужчина зарезал девушку. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 29-летний уроженец Таласской области хотел украсть девушку замуж. Когда его привезли в милицию, он нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе.

«27 мая примерно в 22.00 в УВД Первомайского района Бишкека поступило сообщение о краже невесты. В ОВД Бишкека и Чуйской области разослали ориентировки. В селе Сосновка сотрудники УОБДД остановили машину, в которой находились три человека. Инспекторы доставили пассажиров в Жайыльский РОВД. Девушка находилась в комнате приема граждан. Во время оформления документов, мужчина вошел к девушке в комнату и заперся. Когда милиционеры взломали комнату, пара лежала на полу с ножевыми ранениями», — проинформировали в ГУВД.

Девушка, не приходя в сознание, скончалась в территориальной больнице, а мужчина лежит в реанимации.

«Пассажир, находившийся с ними в машине, сейчас в РОВД. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Проводится служебное расследование для дачи юридической оценки действиям милиционеров», — добавили в ГУВД Чуйской области.