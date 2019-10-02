Адвокат Давран Касымов опровергает, что Назик публиковала пост: «Это фейк»

«Создали новый аккаунт в Instagram и написали пост вместо нее», — сообщает адвокат Назик Матраимовой Давран Касымов.

По его словам, Назик удалила свой аккаунт в Instagram после обсуждения ее дня рождения.

«Назик больше года не пользуется Твиттером. Пользуясь этим, видимо, ее Твиттер кто-то взломал. Оттуда были взяты фотографии. Были созданы несколько страничек в Instagram. И в одном из фейковых аккаунтов запостили якобы ее мнение», — заявил Давран Касымов.

Назик не писала этот пост. Там публикуется «непонятная» и ложная информация. Все это делается недоброжелателями, чтобы очернить ее и семью.

Информация о том, действительно ли данная страничка принадлежит Назик Матраимовой, пока не подтвердилась.

Напомним, что сегодня в интернете появились скриншоты с комментариями племянницы экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова Назик. На днях она отпраздновала свой 18-й день рождения в отеле Hyatt Regency Bishkek, мероприятие активно обсуждается в соцсетях.