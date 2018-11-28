Убийство Бурулай. Подсудимый заявляет, что не наносил девушке ножевых ранений

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по убийству 19-летней Бурулай Турдалиевой. Сегодня на процессе допрошен обвиняемый в преступлении Марс Бодошев.

По его словам, он знает семью погибшей девушки три года.

«Мы встречались с Бурулай. 4 мая я встретился с ней. Она сказала, что ее мама против наших встреч. Я хотел поговорить с ее родителями, но она высказалась против. Когда предложил украсть ее, Бурулай согласилась. По дороге она сказала своей маме по телефону, что едет со мной по доброй воле», — дал показания суду подсудимый.

Напомним, что 27 мая 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. По версии следствия, Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе.

Дисциплинарные наказания вплоть до увольнения получили 23 сотрудника милиции.

В ходе допроса подсудимый заявил, что не убивал девушку и сам себя не резал.