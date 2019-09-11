Драка возле супермаркета. Задержан бывший сотрудник МВД КР Казыбек Бапышов

10 сентября ГКНБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан бывший сотрудник ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области Казыбек Бапышов. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета.

Читайте по теме Драка возле супермаркета. Троих милиционеров уволили

Уточняется, что бывший милиционер после драки возле супермаркета «Ярмарка» прибыл на место происшествия для воспрепятствования раскрытию преступления. Экипаж ППСМ ГУВД вместе с Казыбеком Бапышовым осознанно укрыл причастных к преступлению лиц.

«Инцидент зарегистрирован прокуратурой Ленинского района в ЕРПП по фактам злоупотребления должностным положением и укрывательства тяжкого преступления сотрудниками органов внутренних дел. Расследование поручено ГКНБ. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в СИЗО. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело, но отпустили их под домашний арест.