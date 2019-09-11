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Происшествия

Драка возле супермаркета. Задержан бывший сотрудник МВД КР Казыбек Бапышов

10 сентября ГКНБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан бывший сотрудник ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области Казыбек Бапышов. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета.

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Уточняется, что бывший милиционер после драки возле супермаркета «Ярмарка» прибыл на место происшествия для воспрепятствования раскрытию преступления. Экипаж ППСМ ГУВД вместе с Казыбеком Бапышовым осознанно укрыл причастных к преступлению лиц.

«Инцидент зарегистрирован прокуратурой Ленинского района в ЕРПП по фактам злоупотребления должностным положением и укрывательства тяжкого преступления сотрудниками органов внутренних дел. Расследование поручено ГКНБ. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в СИЗО. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело, но отпустили их под домашний арест.
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