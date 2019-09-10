Смертельное ДТП с автобусом. В больницах остается четверо пострадавших

В больницах Бишкека остается четверо пострадавших в результате аварии со смертельным исходом на проспекте Ч.Айтматова. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

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больницы скорой медицинской помощи находится

16-летняя Ж.Н. Ее состояние оценивается как стабильное.

В отделении нейротравмы Городской клинической

В Национальном госпитале — 21-летняя Т.Б. Состояние стабильное.

В Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии — два пациента. Одна пострадавшая — в крайне тяжелом состоянии, в коме. Второй переведен в отделение травматологии. Его состояние средней тяжести.

Напомним, что вчера примерно в 15.00 на проспекте Ч.Айтматова столкнулись Skoda Octavia и автобус. В результате ДТП четверо пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте. В больницы госпитализировали шестерых пострадавших.