Смертельное ДТП с автобусом. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

В смертельном ДТП с автобусом пострадали 11 человек, из которых четверо скончались. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Уточняется, что один человек отправлен на амбулаторное лечение, шестеро — госпитализированы в лечебные организации.

В БНИЦТиО госпитализированы три человека:

— 30-летний Б.А. с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга». Он госпитализирован в отделение реанимации в тяжелом состоянии;

— 59-летняя Б.Г., у нее закрытый перелом лучевой кости. Ее состояние средней тяжести. Решается вопрос о ее переводе на амбулаторное лечение, под наблюдением врачей в приемном отделении.

— неизвестная женщина 20-25 лет госпитализирована с диагнозом «ушиб головного мозга, открытая черепно-мозговая травма», без сознания, госпитализирована в отделение реанимации. Ее состояние тяжелое.

В Национальный госпиталь в отделение нейротравмы госпитализирована 21-летняя Т.Б. с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга». Ее состояние средней тяжести.

В Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи поступили двое пострадавших:

— 16-летняя Ж.Н. с диагнозом «сотрясение головного мозга». Она госпитализирована в отделение нейротравмы, состояние средней тяжести.

— восьмилетняя М.А. с ушибом. Она находится в отделении краткосрочного пребывания, состояние удовлетворительное.

Сегодня примерно в 15.00 на проспекте Чингиза Айтматова столкнулись Skoda Octavia и автобус «Ясин». В результате ДТП четверо пассажиров легковушки от полученных травм скончались на месте.