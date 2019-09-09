В Бишкеке автобус столкнулся с Mazda. Четыре человека погибли

В Бишкеке пассажирский автобус столкнулся с Mazda. Об этом 24.kg сообщили очевидцы событий.

По предварительным данным, ДТП произошло в 15.00 на проспекте Чингиза Айтматова.

«В результате ДТП погибли люди, есть несколько пострадавших. Последних госпитализировали. На месте работают четыре бригады скорой помощи и УОБДД», — сообщили редакции.

В пресс-службе МЧС уточнили, что в результате аварии погибли четыре человека, семь — пострадали.

«Выехавшие на место спасатели извлекли из машин трупы и передали их милиции. Пострадавших госпитализировали врачи скорой медицинской помощи», — проинформировали в МЧС.