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Общество

Смертельное ДТП с автобусом. УОБДД рассказало подробности автокатастрофы

Личности погибших в ДТП на проспекте Чингиза Айтматова устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД Бишкека.

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Уточняется, что авария произошла сегодня в 14.54. Сообщается, 17-летний водитель, управляя автомашиной Skoda Octavia (а не Mazda, как сообщалось ранее), двигался по проспекту Чингиза Айтматова в северном направлении. Напротив дома № 129 он столкнулся с автобусом «Ясин».

«Автобус двигался по проспекту Чингиза Айтматова в южном направлении. После удара легковушка врезалась в дерево. В результате ДТП четверо парней, находившихся в машине, от полученных травм скончались на месте. Одна девушка в тяжелом состоянии госпитализирована. Кроме того, в ДТП пострадали водитель и пассажиры автобуса. На месте работает следственно-оперативная группа. Личности погибших и количество пострадавших устанавливаются», — сообщили в УОБДД.

Отметим, что двое детей — 9 и 15 лет — госпитализированы в Городскую детскую клиническую больницу, две женщины доставлены в Нацгоспиталь, еще трое пострадавших госпитализированы в БНИЦиТО. Все они пассажира автобуса. 
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