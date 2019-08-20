Погиб на охоте. В МВД нашли мужчину, о котором говорила Ирина Карамушкина

Министерство внутренних дел нашло тело Курманбек уулу Миржана, о котором говорила депутат Ирина Карамушкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отец погибшего сообщил, что 8 августа Миржан, взяв зарегистрированное на себя ружье 12 калибра, отправился на охоту в Суусамыр. 9 августа он случайно ранил себя в ногу. По дороге в больницу он скончался из-за потери крови.

«Похороны прошли 11 августа в Таласском районе, но родственники о несчастном случае и смерти молодого человека в правоохранительные органы не сообщили. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Жайылский и Таласский РОВД проводят предварительную проверку», — сообщили в МВД.

Органы внутренних дел решают вопрос об эксгумации тела погибшего для установления причины смерти.

Напомним, ранее депутат ЖК Ирина Карамушкина заявила, что есть сведения о смерти молодого человека в ходе событий в Кой-Таше 7-8 августа. После того как Минздрав опроверг информацию, народная избранница сообщила, что парень после ранения уехал в Талас и там умер. Эту информацию также опровергли в Министерстве здравоохранения.

ГКНБ напомнил депутату Жогорку Кенеша Ирине Карамушкиной об ответственности за распространение непроверенной информации.