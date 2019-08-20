18:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (135)

Погиб на охоте. В МВД нашли мужчину, о котором говорила Ирина Карамушкина

Министерство внутренних дел нашло тело Курманбек уулу Миржана, о котором говорила депутат Ирина Карамушкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте по теме
Минздрав повторно проверил сообщение Карамушкиной о гибели сторонника Атамбаева
По ее данным, мужчина погиб в результате несчастного случая и похоронен 11 августа 2019 года.

Отец погибшего сообщил, что 8 августа Миржан, взяв зарегистрированное на себя ружье 12 калибра, отправился на охоту в Суусамыр. 9 августа он случайно ранил себя в ногу. По дороге в больницу он скончался из-за потери крови.

«Похороны прошли 11 августа в Таласском районе, но родственники о несчастном случае и смерти молодого человека в правоохранительные органы не сообщили. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Жайылский и Таласский РОВД проводят предварительную проверку», — сообщили в МВД.

Органы внутренних дел решают вопрос об эксгумации тела погибшего для установления причины смерти.

Напомним, ранее депутат ЖК Ирина Карамушкина заявила, что есть сведения о смерти молодого человека в ходе событий в Кой-Таше 7-8 августа. После того как Минздрав опроверг информацию, народная избранница сообщила, что парень после ранения уехал в Талас и там умер. Эту информацию также опровергли в Министерстве здравоохранения.

ГКНБ напомнил депутату Жогорку Кенеша Ирине Карамушкиной об ответственности за распространение непроверенной информации.
Ссылка:
просмотров: 1797
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав повторно проверил сообщение Карамушкиной о гибели сторонника Атамбаева
В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег
Дело Атамбаева. Меру пресечения бывшему президенту рассматривают в здании ГКНБ
Дело Атамбаева. Сын объяснил, почему не комментирует арест отца
Начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова осмотрел академик Александр Потапов
Беспорядки в Бишкеке. 12 пострадавших остаются в больницах
Дело Атамбаева. Фарида Ниязова сегодня этапируют в Бишкекский СИЗО-1
Популярные новости
Водитель оставил ключи в&nbsp;замке зажигания и&nbsp;моментально поплатился за&nbsp;это Водитель оставил ключи в замке зажигания и моментально поплатился за это
На&nbsp;Иссык-Куле сошел сель На Иссык-Куле сошел сель
Омурбек Бабанов вышел с&nbsp;допроса Омурбек Бабанов вышел с допроса
Женщина пыталась откачать бензин пылесосом. Пожарные еле успели спасти АЗС Женщина пыталась откачать бензин пылесосом. Пожарные еле успели спасти АЗС
Бизнес
&laquo;Умная&raquo; оплата налога на&nbsp;автотранспорт без комиссии через MegaPay «Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра
Ремонт аэропорта &laquo;Кербен&raquo; завершен Ремонт аэропорта «Кербен» завершен
&laquo;Нам угрожали связями в&nbsp;судах&raquo;: в&nbsp;Бишкеке развернулась битва за&nbsp;&laquo;золотую&raquo; землю «Нам угрожали связями в судах»: в Бишкеке развернулась битва за «золотую» землю