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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (129)

Минздрав повторно проверил сообщение Карамушкиной о гибели сторонника Атамбаева

Министерство здравоохранения повторно проверило сообщение Ирины Карамушкиной о гибели Курманбек уулу Миржана, сторонника Алмазбека Атамбаева.

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Напомним, ранее депутат ЖК Ирина Карамушкина заявила, что есть сведения о смерти молодого человека в ходе событий в Кой-Таше 7-8 августа. После того как Минздрав опроверг информацию, народная избранница сообщила, что парень после ранения уехал в Талас и там умер.

Министерство здравоохранения направило запрос во все лечебные учреждения области о поступлении или регистрации смерти пострадавшего Курманбек уулу Миржана. По данным координатора по здравоохранению Таласской области Аттокура Шадиева, с 8 по 19 августа 2019 года в организации здравоохранения пациент не поступал, факт смерти больного с такой фамилией не зарегистрирован.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
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