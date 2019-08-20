Минздрав повторно проверил сообщение Карамушкиной о гибели сторонника Атамбаева

Министерство здравоохранения повторно проверило сообщение Ирины Карамушкиной о гибели Курманбек уулу Миржана, сторонника Алмазбека Атамбаева.



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Министерство здравоохранения направило запрос во все лечебные учреждения области о поступлении или регистрации смерти пострадавшего Курманбек уулу Миржана. По данным координатора по здравоохранению Таласской области Аттокура Шадиева, с 8 по 19 августа 2019 года в организации здравоохранения пациент не поступал, факт смерти больного с такой фамилией не зарегистрирован.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.