Никто из сторонников Атамбаева не погиб. Минздрав подтверждает

Министерство здравоохранения опровергло информацию партии СДПК и, в частности, депутата Ирины Карамушкиной о том, что во время событий в Кой-Таше 7-8 августа погиб один из сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Курманбек уулу Миржан.

Минздрав подтверждает смерть только одного пострадавшего — замначальника спецподразделения «Альфа» ГКНБ КР Усена Ниязбекова.

«Уточняется, что в списках пострадавших, обратившихся за медицинской помощью в организации здравоохранения, пострадавший по имени Курманбек уулу Миржан не числится», — отметили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что во время событий 7-8 августа в селе Кой-Таш за медицинской помощью обратились 139 человек с различными травмами. Нуждающиеся в стационарном лечении пострадавшие были госпитализированы. На сегодняшний день четыре человека продолжают лечение в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, шесть человек — в Нацгоспитале.

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В Минздраве также отметили, что 14-15 августа бригады врачей провели подворовые обходы в селах Кой-Таш (150 домов) и Арашан (100) для выявления пострадавших. По словам жителей сел, «пострадавших, кому требуется медицинская помощь, нет».

Ранее депутат ЖК Ирина Карамушкина заявила, что есть сведения о смерти молодого парня в ходе событий в Кой-Таше.

«До нас дошли сведения, что умер от ран спецназа и избиений Курманбек уулу Миржан, 24 года. Сейчас партийцы уточняют, если это так, я прошу всех раненых и искалеченных 7-8 августа писать иски в суды, в международные организации по защите прав граждан», — написала депутат на своей странице в Facebook.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.