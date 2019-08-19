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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (122)

Ирине Карамушкиной напомнили об ответственности за непроверенную информацию

ГКНБ напомнил депутату Жогорку Кенеша Ирине Карамушкиной об ответственности за распространение непроверенной информации. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В ГКНБ отметили, что распространенная Ириной Карамушкиной информация о том, что умер от ран спецназа и избиений Курманбек уулу Миржан, не соответствует действительности.

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Министерство здравоохранения официально подтвердило, что во время событий в селе Кой-Таш погиб только заместитель начальника ССН ГКНБ КР. Смерти других участников событий 7-8 августа не зарегистрировано. Более 130 человек обратились за медицинской помощью с различными травмами и ранениями.

«Заявление Ирины Карамушкиной можно расценивать как попытку ввести общественность в заблуждение посредством распространения неподтвержденной информации. Для уточнения информации есть соответствующие госорганы, которые могут дать проверенные данные по любым вопросам граждан КР», — отметили в пресс-центре.

ГКНБ предупреждает, что за распространение неподтвержденной информации предусмотрена ответственность в рамках законодательства Кыргызстана.
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