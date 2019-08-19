Ирине Карамушкиной напомнили об ответственности за непроверенную информацию

ГКНБ напомнил депутату Жогорку Кенеша Ирине Карамушкиной об ответственности за распространение непроверенной информации. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
В ГКНБ отметили, что распространенная Ириной Карамушкиной информация о том, что умер от ран спецназа и избиений Курманбек уулу Миржан, не соответствует действительности.
«Заявление Ирины Карамушкиной можно расценивать как попытку ввести общественность в заблуждение посредством распространения неподтвержденной информации. Для уточнения информации есть соответствующие госорганы, которые могут дать проверенные данные по любым вопросам граждан КР», — отметили в пресс-центре.
ГКНБ предупреждает, что за распространение неподтвержденной информации предусмотрена ответственность в рамках законодательства Кыргызстана.