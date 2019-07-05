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Происшествия

Избившего нигерийца мужчину водворят в СИЗО на два месяца

Избившего до смерти уроженца Африки мужчину водворят в СИЗО-1 на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. 

Уточняется, что такое решение принял сегодня Свердловский районный суд. 

Напомним, уроженца Нигерии избили 2 июля возле ЦУМа. От тяжелых травм пострадавший умер в больнице.

Чрезвычайным происшествием возмутился премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, который поручил найти подозреваемого в кратчайшие сроки.

У погибшего директора языковой школы Тижжани Али Абубакара остались жена и две дочери.
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