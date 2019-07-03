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Происшествия

В Бишкеке около ЦУМа избили иностранца. Милиция выясняет обстоятельства дела

В Бишкеке около ЦУМа избили иностранца. Видео с пострадавшим парнем размещено в социальной сети Instagram.

Уточняется, что сейчас парень находится в коме.

«Инцидент произошел 2 июля в 16.30 возле ЦУМа. Гражданин другой страны избит нашим соотечественником. Парень от удара впал в кому, родных пока не можем найти», — указывается в подписи к видео. 

По предварительным данным, пострадавший — уроженец Нигерии, ему 34 года.

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Доброй ночи. Прошу прощения за столь поздний визит. Сегодня в 16.30 произошёл не приятный инцидент в ТЦ ЦУМ (точнее на его территории) Был избит гражданин другой страны (афроамериканцев)нашим соотечественником. Я как свидетель данного происшествия хочу справедливости и наказания по факту данного преступления.Парень от удара впал в кому,родных пока не можем найти.Могли бы вы дать огласку этому делу.Видео прилагается.Это все что есть,парня нанёсшего удар на данный момент не нашли,ведётся расследование.

Публикация от Bespredel Kyrgysztan (@bezpredelkg)

В ГУВД столицы 24.kg сообщили, что по видео ведется проверка, обстоятельства дела выясняются. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

В Национальном госпитале заявили, что парень находится в реанимационном отделении.
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