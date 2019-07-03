В Бишкеке около ЦУМа избили иностранца. Милиция выясняет обстоятельства дела

В Бишкеке около ЦУМа избили иностранца. Видео с пострадавшим парнем размещено в социальной сети Instagram.

Уточняется, что сейчас парень находится в коме.

«Инцидент произошел 2 июля в 16.30 возле ЦУМа. Гражданин другой страны избит нашим соотечественником. Парень от удара впал в кому, родных пока не можем найти», — указывается в подписи к видео.

По предварительным данным, пострадавший — уроженец Нигерии, ему 34 года.

В ГУВД столицы 24.kg сообщили, что по видео ведется проверка, обстоятельства дела выясняются. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

В Национальном госпитале заявили, что парень находится в реанимационном отделении.