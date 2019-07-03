Премьер-министр поручил найти виновных в избиении гражданина Нигерии в Бишкеке

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву в кратчайшие сроки найти виновных в избиении гражданина Нигерии в центре Бишкека. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

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По его данным, по поручению главы правительства по данному вопиющему случаю в оперативном порядке должны быть проведены все необходимые мероприятия по задержанию виновных и привлечению их к ответственности по всей строгости закона.

«Вместе с этим с учетом начала туристического сезона Мухаммедкалый Абылгазиев поручил МВД усилить работу всех подразделений, в том числе туристической милиции, для обеспечения безопасности и правопорядка в общественных местах», — отметили в пресс-службе.

Министерству здравоохранения поручено взять под особый контроль вопрос оказания лечения и медицинской помощи пострадавшему гражданину Нигерии.

Напомним, инцидент произошел 2 июля в 16.30 возле ЦУМа. Неизвестный избил иностранца. Парень от удара впал в кому, находится в отделении реанимации Национального госпиталя.