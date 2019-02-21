Пытавшуюся покончить с собой в Бишкеке девочку обвинили в краже

Спрыгнувшую с шестого этажа в Бишкеке девочку обвинили в краже. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Пострадавшая подрабатывала няней в квартире, где пыталась покончить с собой.

«Известно, что родители 17-летней девочки работают в России. В Бишкеке она жила с бабушкой. По предварительным данным, хозяйка квартиры обвинила девочку в краже. Она закрылась в комнате и решила покончить с собой. Сотрудники милиции пытались отговорить ее от такого поступка, но, когда дверь взломали, девочка выпрыгнула из окна», — сообщили редакции.

Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимационное отделение детской больницы.