Дети, отравившиеся угарным газом, находятся в тяжелом состоянии

Дети, отравившиеся угарным газом в Бишкеке, находятся в реанимации. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

По их данным, состояние детей оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, что накануне во время пожара угарным газом отравились трое детей — двух, трех и четырех лет. Их удалось спасти.

Семья осталась без дома и вещей. Активисты собирают помощь — памперсы, одеяла, детскую одежду. Мать троих детей ждет четвертого ребенка.

Связаться насчет оказания помощи можно по номерам 0312442574, 0500691312. Деньги перечислить можно на «Элсом»: 0771454445 (Лига защитников прав ребенка).